Vincere la classifica marcatori come Cristiano Ronaldo, suo idolo come ammesso anche dopo la vittoria nell'andata degli ottavi di Champions. Erling Haaland ci prova, ci spera anche se resta umile. Intanto fa le prove generali d'esultanza. Non quella "zen" caratteristica ma un'altra che ha provato in allenamento, nell'immediata vigilia della gara di Coppa. Cosa ha fatto? Ha imitato il movimento caratteristico di CR7, con tanto di salto, avvitamento e poi atterraggio con braccia e gambe aperte. È mancato solo il "siuuuuu"… anche per quello si sta attrezzando (come si evince al minuto 2.09 del video pubblicato sul canale youtube ufficiale del club).

Chi vincerà la classifica marcatori della Champions League? Chi sarà il bomber della Coppa? La doppietta di Erling Haaland segnata contro il Paris Saint-Germain ha permesso all'attaccante del Borussia Dortmund di segnare un record personale e al tempo stesso di agganciare in vetta alla speciale graduatoria Robert Lewandowski, bomber del Bayern Monaco e cannoniere del trofeo 2018/2019. Entrambi sono a quota 10 marcature, tocca al polacco raccogliere la sfida nel match in programma il 25 febbraio allo Stamford Bridge contro il Chelsea. Ronaldo permettendo, ovviamente.

Champions, la classifica marcatori della stagione

Haaland e Lewandowski dominano la classifica marcatori di questa edizione della Champions League. Al netto della doppietta realizzata dal norvegese e in attesa delle prossime partite, ecco qual è la situazione attuale negli ottavi di finale. La serata (e il momento) di grazia della punta norvegese ha oscurato anche uno dei talenti più in vista del "vecchio continente": a Kylain Mbappé sono rimaste le briciole ed è finito dietro le quinte rispetto all'ex Salisburgo. È accaduto nell’allenamento della vigilia prima del PSG (minuto 2:09 del video precedente).

Erling Braut Haaland (Salisburgo – Borussia Dortmund) 10 gol

Robert Lewandowski (Bayern Monaco) 10 gol

Harry Kane (Tottenham) 6 gol

Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain) 5 gol

Raheem Sterling (Manchester City) 5 gol

Heung-Min Son (Tottenham) 5 gol

Dries Mertens (Napoli) 5 gol

Memphis Depay (Lione) 5 gol

Mauro Icardi (Paris Saint-Germain) 5 gol

Lautaro Martínez (Inter) 5 gol