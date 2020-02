Erling Braut Haaland è il fenomeno del momento. L'attaccante del Borussia Dortmund ieri ha realizzato una doppietta al Paris Saint-Germain negli ottavi di finale di Champions League e i suoi numeri sono da record: 10 gol in 7 presenze nella massima competizione europea, è il quinto calciatore ad andare in doppia cifra al debutto nella principale competizione continentale (Just Fontaine con 11 gol nel 1959, Claudio Sulser con le stesse reti nel 1979, poi la coppia Manè-Firmino con 10 gol nel 2018), è il secondo teenager più rapido a toccare la doppia cifra di gol in Champions (preceduto solo da Mbappé), nessun giocatore del BVB era mai riuscito a fare gol al suo debutto in tutte e tre le competizioni disputate (Bundesliga, Champions, Coppa di Germania) e con le due reti di ieri ha segnato più reti del Barcellona e dell'Atletico in questa edizione di UCL.

Se dovessimo fare un resoconto totale, Haaland ha giocato 100 partite realizzando 60 gol e 8 triplette; mentre i numeri della sua stagione, tra Salisburgo e BVB, dicono che è stato capace di segnare 39 gol complessivi in 29 partite.

Haaland fenomeno del salto in lungo: 163 cmq a 5 anni

Il giovane calciatore norvegese è una vera e propria icona in questo momento e si parla di lui anche l'impressionante velocità che ha raggiunto in un contropiede veloce della sua squadra: Haaland ha percorso i 60 metri in 6.64 secondi, a tre decimi dal record mondiale, e il dibattito si è focalizzato sulle sue qualità fisiche.

Come se non bastassero i numeri da capogiro all'interno del rettangolo verde e le qualità da velocista messe in mostra davanti al mondo intero, ecco che spuntano anche quelle da saltatore in lungo. A rivelare questa nuova capacità di Haaland è stato uno scout norvegese su Twitter, riportando una classifica che mette in mostra i numeri del giovane centravanti del Borussia Dortmund quando aveva 5 anni: nei numeri della prova riportata Erling avrebbe saltato 163 cmq, un record assoluto per ragazzini di quell’età. A confermare questa sua abilità era stato lo stesso padre dell’attaccante ai microfoni di Dagbladet: