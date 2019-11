Si chiama Guldbollen ed è il massimo riconoscimento per i giocatori nati in Svezia, che viene assegnato ogni anno dal quotidiano Aftonbladet e dalla SVFF al miglior giocatore svedese dell'ultimo anno solare. Quello che viene giustamente considerato la versione svedese del Pallone d'Oro di France Football, è un premio che dal 2005 in avanti ha avuto un unico ed esclusivo padrone: Zlatan Ibrahimovic.

L'attuale attaccante dei Los Angeles Galaxy ha infatti lasciato un segno indelebile sull'albo d'oro del Guldbollen, con dieci dei suoi undici Palloni d'Oro che sono stati vinti consecutivamente dal 2005 fino al 2016: anno che Ibrahimovic ha passato segnando sia per il Paris Saint-Germain che per il Manchester United. Da quel momento, però, qualcosa è cambiato per l'ex capitano della nazionale svedese.

La doppietta di Lindelof

Dopo l'infortunio al legamento crociato, la riabilitazione e il suo trasferimento negli States, Zlatan non è più riuscito a vincere. Nell'edizione del 2017 ha infatti trionfato l'ex difensore del Genoa Andreas Granqvist, mentre nel 2018 a vincerlo è stato Victor Lindelof superando il portiere della Roma, ora al Cagliari, Robin Olsen. Un beffa per Ibra, che ha dovuto masticare amaro anche in questa edizione: vinta nuovamente dal difensore del Manchester United che è riuscito a battere anche la concorrenza di Forsberg, Isak e delle stesso Olsen.

Nonostante i 30 gol realizzati in 29 partite con i Los Angeles Galaxy nella Major League Soccer, e le continue voci che lo vorrebbero di nuovo in Europa con addosso la maglia di qualche club prestigioso, Zlatan Ibrahimovic è così rimasto a bocca asciutta anche in questa edizione. Conoscendo il personaggio, però, difficilmente perderà il sonno per questo motivo. Anzi, questa nuova sconfitta lo stimolerà a far sempre meglio…perché come ha già dichiarato più volte: "Non ho bisogno di un Pallone d'Oro per sentirmi il migliore".