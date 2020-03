Una tragedia scuote il mondo del calcio internazionale. La squadra di calcio dell'Etoile de Guinée che milita nella seconda divisione del campionato guineano è stata coinvolta in un terribile incidente stradale. Secondo la BBC, i calciatori del club africano viaggiavano a bordo di un autobus che è finito fuori strada. Al momento ci sarebbero 8 giocatori morti, ma il bilancio è destinato purtroppo ad aumentare come evidenziato dal club attraverso una nota ufficiale.

Tragico incidente stradale in Guinea, morti almeno 8 giocatori dell'Etoile de Guinée

Il pullman su cui viaggiava l'Etoile de Guinée, formazione che milita nella seconda massima serie del campionato guineano, è stato coinvolto in un terribile incidente stradale. Secondo quanto riportato dalla BBC, al momento i morti accertati sono 8 con 17 giocatori feriti. Il tutto si è verificato vicino Mamou, con la squadra della città di Conakry che stava viaggiando verso Kankan per giocare la prima partita stagionale. Il numero delle vittime potrebbe essere destinato ad aumentare purtroppo, alla luce delle indiscrezioni dei tabloid africani. Questo il messaggio ufficiale del club: "L'ufficio esecutivo del C.S.Eoile della Guinea ha il profondo rammarico di informare il pubblico sportivo della Guinea della morte per incidente stradale di diversi membri della sua delegazione in partenza per Kankan e Siguiri nell'ambito delle prime giornate del Campionato. L ‘operazione di identificazione dei corpi è in corso. Torneremo a voi per le precisazioni. Pace all'anima dei morti e pronta guarigione ai feriti".

Il messaggio di condoglianze di Naby Keita per le vittime dell'Etoile de Guinée

La notizia ha fatto subito il giro del mondo, e non sono mancati i messaggi di cordoglio da parte del mondo del calcio. Tra questi, anche quello del guineano Naby Keita centrocampista campione d'Europa con il Liverpool. Su Instagram il giocatore ha pubblicato un pensiero per i suoi connazionali: "Le mie sincere condoglianze alla squadra dell'Etoile de Guinée, che le loro anime riposino in pace, amen"