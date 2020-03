Un grave lutto ha colpito Gigi Riva, l'ex attaccante del Cagliari (di cui oggi è presidente onorario) e della Nazionale piange la morte della sorella maggiore, Fausta. La donna, 82 anni, da qualche mese accusava problemi di salute: le sue condizioni si sono aggravate nelle ultime ore ed è deceduta nella sua casa di Legnano (vi si era trasferita dopo aver lasciato l'abitazione di famiglia a Leggiuno, in provincia di Varese).

A dare l’annuncio è stato suo nipote Nicola Riva, che ha pubblicato un messaggio d’addio sul suo profilo Facebook. La donna era divenuta nota al grande pubblico anche per le interviste che aveva concesso per raccontare la vita e la carriera del fratello calciatore. A chiamarla in causa furono Rai 3 (per il programma "Sfide" dedicato al mondo dello sport e ai suoi più grandi interpreti) e il giornalista Federico Buffa, per realizzare uno speciale dedicato a "Rombo di tuono" (il soprannome del Riva calciatore).

La signora Fausta era la seconda sorella dell'ex giocatore (l'altra, Candida, morì in gioventù) e a lungo ha rappresentato per il campione dei sardi tutta la famiglia e gli affetti più cari in seguito alla morte dei genitori. In seguito alla morte della madre fu proprio la sorella a occuparsi di lui che, da ragazzino, era stato inviato in un collegio religioso perché studiasse. Un ruolo (quello di seconda mamma) che la signora, di sei anni più grande rispetto al giocatore, aveva sempre ricoperto divenendo un punto di riferimento costante nella vita di Riva. Il Cagliari Calcio ha rivolto a lui e a tutta la sua famiglia un messaggio di cordoglio in questo momento molto doloroso.