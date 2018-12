#TornaPrestoSecu. Con questo hashtag il Chievo ha fatto l'in bocca al lupo ad Andrea Seculin, l'estremo difensore che ha rimediato un gravissimo infortunio che lo costringerà a tornare in campo nella stagione 2019/2020. Una tegola per la formazione di mister Di Carlo che dovrà dunque rinunciare al suo secondo portiere, e che probabilmente potrebbe approfittare del mercato invernale per sopperire all'assenza di Seculin, oppure promuovere a vice Sorrentino il giovane Semper.

Grave infortunio per Andrea Seculin

Il Chievo Verona ha comunicato in una nota che Andrea Seculin ha rimediato un grave infortunio al ginocchio. Questo il comunicato del club clivense sull'estremo difensore finito ko in allenamento: "L'A.C. ChievoVerona comunica che durante l’allenamento di giovedì 29 Novembre, il portiere Andrea Seculin ha riportato la lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio destro". Una tegola per un ragazzo che può considerare finita la sua stagione, con arrivederci dunque al prossimo campionato

Quando tornerà in campo Seculin, stagione finita

Il ragazzo classe 1990 ora sarà costretto a finire sotto i ferri, con le tempistiche relative al recupero che rimandano il suo ritorno in campo nella prossima stagione: "Il portiere gialloblù sarà sottoposto a un intervento chirurgico di ricostruzione del legamento crociato nella giornata di lunedì 03 Dicembre dal Professor Claudio Zorzi insieme alla sua equipe medica.Da parte di tutto il ChievoVerona il più grande in bocca al lupo! #TornaPrestoSecu!". Una stagione maledetta dunque per Seculin che dopo aver collezionato circa un minuto nella prima giornata contro la Juventus, ha sostituito Sorrentino anche contro la Fiorentina incassando addirittura 6 gol.

Chi sarà il secondo portiere del Chievo, alle spalle di Sorrentino

Bisognerà ora capire se il Chievo tornerà o meno sul calciomercato per garantirsi un altro portiere oppure punterà sulla soluzione interna. Il problema del primo portiere non sussiste, alla luce della presenza di Sorrentino, titolare inamovibile nella squadra gialloblu. Al momento con Seculin fuori gioco, il ruolo di secondo potrebbe essere occupato in caso di necessità dal giovane croato Semper classe 1998 arrivato dalla Dinamo Zagabria.