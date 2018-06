Quale sarà il futuro di Maurizio Sarri? L'unica certezza è che ora ad avere la palla tra i piedi è il Napoli, e al tecnico non resta che sperare di mitigare il rapporto con De Laurentiis. A fare il punto della situazione ci ha pensato il legale del Napoli, l'avvocato Mattia Grassani, in un'intervista a Radio Kiss Kiss Napoli. Ormai la clausola anti-dimissioni del tecnico è scaduta, motivo per cui sarà esonerato anche per permettere alla proprietà azzurra di ufficializzare la posizione del nuovo allenatore Carlo Ancelotti.

Sarri-Napoli, ecco cosa succederà dopo la clausola

L'avvocato del Napoli, Mattia Grassani ha chiarito la situazione contrattuale di Sarri dopo che la famosa clausola di 8 milioni di euro (tra i principali ostacoli del mancato accordo con il Chelsea) è scaduta. Il tecnico toscano sarà esonerato: "La clausola rescissoria nel contratto di Maurizio Sarri è scaduta e, a meno che non ci sia una nuova negoziazione, l'allenatore è ancora sotto contratto col Napoli. Se un club vuole tesserarlo immediatamente, gli otto milioni di clausola non sono più un riferimento, ma serve un contratto ex novo".

Sarri esonerato dal Napoli

Dunque la società che vorrà assicurarsi Maurizio Sarri non dovrà più pagare 8 milioni, ma dovrà comunque ottenere attraverso il tecnico il permesso del Napoli. Grassani chiarisce il futuro di quello che al momento resta un dipendente del club di Aurelio De Laurentiis con un contratto da 120mila euro al mese fino al 2020: "Il 30 giugno scade il tesseramento e dal primo luglio Sarri diventerà formalmente esonerato, per cui non potrà svincolarsi, se non col permesso della società. In pratica la clausola risolutiva non è più valida e qualsiasi club interessato deve parlare con De Laurentiis per liberare Sarri dal contratto in essere".

Quale sarà il futuro di Sarri sul calciomercato

Le possibilità di un Sarri fermo ai box almeno per una stagione sembrano ormai altissime. Le pretendenti al tecnico si sono defilate: in primis lo Zenit, e poi anche il Chelsea che sembrerebbe aver virato su Blanc. Nelle ultime ore si è parlato di un potenziale interesse del Tottenham, nel caso in cui gli Spurs dovessero perdere Pochettino (ipotesi molto difficile) destinazione Real Madrid.

Napoli, il punto su Younes e Verdi

In occasione dell'intervista a Radio Kiss Kiss, Grassani ha fatto il punto anche sulla posizione di Younes, che ha un contratto con gli azzurri e dovrà rispettarlo, nonostante i tira e molla dei mesi scorsi: "È un giocatore del Napoli e deve onorare il contratto. Sui presunti comportamenti scorretti del Napoli dico solo che il tempo è galantuomo e ha dato ragione a noi. Il giocatore deve presentarsi e aggregarsi alla squadra, è questa l'unica possibilità". Una battuta anche su Verdi che ha confermato il suo futuro al Napoli: "I trasferimenti sono sempre complessi, non posso pronunciarmi al momento. Lasciamo che le parti le leggano, studino tutto e attendiamo la firma".