"Del Milan ridono tutti". "Nemmeno nella Serie C argentina si comportano in questo modo". Sono alcune delle frasi, durissime, che l'agente di Gustavo Gomez – Augusto Paraja – lancia come strali nei confronti della dirigenza rossonera. La vicenda è nota: il difensore paraguaiano non rientra più nei piani del club, dopo l'interessamento del Fenerbahçe il Boca Juniors ha avanzato un'offerta ma nella trattativa c'è qualcosa che va storto: nemmeno di fronte all'ultima proposta (5, massimo 6 milioni per l'80% del cartellino mentre la parte restante è appannaggio del Milan in caso di futura rivendita) le parti sono riuscite a trovare un'intesa. Anzi, le ultime notizie – smentite – raccontano di una riunione burrascosa, con un bicchiere rotto e una sedia contro una vetrata negli uffici del club.

Mi auguro che il Milan venga rappresentato di nuovo da personaggi all'altezza – ha raccontato Augusto Paraja a Tuttosport -. Ormai, nel mondo del calcio tutti i giocatori, tutti i dirigenti, tutti gli allenatori ridono della situazione che si è venuta a creare al Milan.

Dopo le voci su un diverbio con il direttore sportivo, Mirabelli, il procuratore del calciatore affonda il colpo e rincara la dose, aggiungendo riflessioni che vanno oltre il caso specifico e la trattativa di mercato. Non parla direttamente di incompetenza ma il senso è chiaro: non è solo questione di scelte o di strategia (sbagliata) di mercato ma soprattutto di modo di porsi nei confronti dell'interlocutore.