E' stata la notte quasi perfetta per l'Atalanta. Una vittoria schiacciante negli ottavi di finale di Champions League contro il Valencia, una prestazione maiuscola per 70 minuti e grandi possibilità di passare il turno e approdare ai quarti dopo quanto visto in campo a San Siro. Eppure, al fischio finale delle gara contro gli spagnoli, non tutti tra i nerazzurri erano al settimo cielo. In tanti hanno notato la reazione di Pierluigi Gollini, portiere della Dea, negli istanti appena successivi al fischio finale.

Gollini arrabbiato alla fine di Atalanta-Valencia

Gollini, per nulla sorridente nei primi momenti dopo il triplice fischio, si è mostrato vistosamente arrabbiato. Nella festa generale in campo, il portiere è stato visto protagonista di fitti dialoghi e scambi di vedute con i compagni sull'atteggiamento tenuto nel finale di partita. Gollini si è lamentato per il gol subito e in generale per come la squadra ha difeso dopo il gol del 4-0 concedendo diverse occasioni al Valencia e rischiando di mettere in discussione la qualificazione ancor più di quanto fatto lasciando segnare la rete del 4-1 a Cheryshev.

La partita di Gollini

Nonostante una partita dominata in lungo e in largo dall'Atalanta, Gollini è stato uno dei migliori in campo per i suoi. Chiamato in causa relativamente poco dal Valencia, intraprendente soprattutto nei minuti finali, il portiere nerazzurri è stato provvidenziale in almeno due occasioni, su Gomez e Cheryshev, con due grandi interventi. Nulla ha potuto sul gol dell'ex giocatore del Real Madrid, la rete che tiene ancora aperto il discorso qualificazione tra le due squadre. E che ha fatto passare a Gollini qualche istante di nervosismo nel finale di partita.