Chi sarà il vincitore del Golden Foot 2019? Chi potrà lasciare le proprie impronte dei piedi sulla Champions Promenade? È stata presentata a Monte Carlo la nuova edizione del prestigioso premio internazionale destinato ai calciatori dai 28 anni in su, che meglio si son disimpegnati in stagione. Tra i 10 finalisti, c'è anche un po' d'Italia grazie a Giorgio Chiellini che proverà a seguire le orme di Baggio, Del Piero, Totti e Buffon che hanno trionfato in passato.

Che cos'è il Golden Foot Award

Il Golden Foot award è un prestigioso premio internazionale. Viene consegnato ai calciatori che abbiano compiuto almeno 28 anni, distintisi per risultati sportivi, individuali e di squadra e per la loro personalità. Il vincitore viene selezionato tra dieci finalisti in attività (selezionati da un'apposita giuria di giornalisti), in base alle votazioni del pubblico effettuate via web tramite il sito ufficiale della manifestazione. Il calciatore che conquista il trofeo lascia l'impronta dei propri piedi sulla Champions Promenade, una particolare Walk of Fame in stile Hollywood Boulevard sul lungomare del Principato di Monaco. Nella scorsa edizione ha vinto Edinson Cavani.

Golden Foot 2019, i dieci finalisti. C'è Chiellini

Sono stati resi noti i nomi dei dieci finalisti selezionati per la vittoria finale del Golden Foot 2019. Oltre ai soliti Cristiano Ronaldo e Leo Messi, ci sono anche Lewandowski, Modric, Sergio Ramos, Aguero, Piqué, Rooney e Thiago Silva. Spicca anche il nome di un italiano ovvero Giorgio Chiellini. Il difensore, attualmente infortunato e fuori gioco per diversi mesi, nella scorsa stagione si è ben disimpegnato sia in Italia che in Europa e spera di diventare il quinto vincitore azzurro del Golden Foot dopo Roberto Baggio nel 2003, Alessandro Del Piero nel 2007, Francesco Totti nel 2010 e Gianluigi Buffon nel 2016.