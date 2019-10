In attesa dell'evento più importante del prossimo 2 dicembre, quando a Parigi verrà consegnato il Pallone d'Oro 2019, nelle ultime ore sono stati comunicati i nomi inseriti nella ‘short list' del Globe Soccer Awards: meeting annuale dedicato ai principali operatori del calciomercato, nel quale viene premiato non solo il miglior agente dell'anno ma anche i migliori nelle varie categorie in corsa per il prestigioso riconoscimento.

Arrivato all'11esima edizione, e in programma il prossimo 29 dicembre a Dubai all'hotel Madinat Jumeirah, il Globe Soccer Awards vede ancora una volta Cristiano Ronaldo tra i principali favoriti per ritirare il premio dedicato al miglior calciatore dell'anno. Il portoghese della Juventus, che trionfò nella scorsa edizione e in altre tre precedenti, dovrà guardarsi le spalle da altri sei pretendenti: tra questi, immancabili, Leo Messi, Mohamed Salah e Virgil Van Dijk.

Il miglior allenatore e le altre categorie da premiare

Tra le sette categoria in gara, che comprendono anche il riconoscimento per la miglior calciatrice, il miglior club e il giocatore rivelazione, c'è anche quella dedicata agli allenatori. Nell'edizione del 2018 fu Didier Deschamps a trionfare, in questa c'è invece in corsa Massimiliano Allegri: attualmente fermo in attesa di una proposta interessante e reduce dai trionfi con la Juventus.

In gara insieme al livornese, ci sono anche Jürgen Klopp, il ct del Portogallo Fernando Santos, quello dell'Algeria Djamel Belmadi e il principale artefice del miracolo Ajax: Erik ten Hag. A stabilire i vincitori e a consegnare i vari premi sarà come di consueto una super giuria composta da molti ‘vip' del mondo del calcio: tra questi anche Fabio Capello, Antonio Conte, Adriano Galliani ed Eric Abidal.