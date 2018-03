Il valore della panchina lunga. Per una formazione come la Juventus, impegnata ancora su tutti i fronti (scudetto, Champions League e Coppa Italia) a caccia del triplete di trofei, è fondamentale. Le scelte di Allegri, dettate anche dalla necessità di adottare un turnover ragionato, finora si sono rivelate vincenti, anche quando – come accaduto in occasione del derby con il Torino – ha dirottato Alex Sandro nell'insolita veste di attaccante. Poi c'è la variabile infortuni che il tecnico finora è riuscito a disinnescare dosando le energie in vista del finale di stagione intenso: il confronto a distanza col Napoli (il 22 aprile ci sarà lo scontro diretto a Torino), i quarti di Champions con il Real Madrid, la finale di Tim Cup con il Milan.

Chi sono gli stakanovisti della Juventus

I calciatori maggiormente impegnati, coloro ai quali Allegri non ha rinunciato (quasi) mai sono cinque, a cominciare da Gonzalo Higuain divenuto un punto di riferimento imprescindibile non solo come bomber ma anche come uomo assist. Basta pensare a quanto sia stato prezioso nei panni del ‘rifinitore' quando ha innescato il contropiede che ha portato Dybala in gol contro il Tottenham. Un'azione micidiale scaturita proprio dai piedi dell'ex partenopeo. A completare il quadro degli stakanovisti ci sono Chiellini, colonna della difesa, Pjanic, Alex Sandro e Mandzukic, frenato nelle ultime settimane da una condizione atletica non al top.

1. Higuain 39 presenze, 3098 minuti giocati

2. Chiellini 32 presenze, 2798 minuti giocati

3. Pjanic 34 presenze, 2743 minuti giocati

4. Alex Sandro 30 presenze, 2552 minuti giocati

5. Mandzukic 33 presenze, 7 gol, 2506 minuti giocati

Chi sono i calciatori che hanno giocato di meno

Zero presenze e zero minuti per il portiere Pinsoglio. Del resto, come fai a scalare due montagne come Buffon e Szczesny? Questione diversa per quanto riguarda Marchisio e Höwedes, entrambi bloccati da infortuni (in particolare il tedesco, in campo per poco più di un'ora con il Crotone). A chiudere la top 5 ci sono Sturaro e Bentancur, ai quali sono toccati spezzoni di match tra campionato e coppe.

1. Sturaro 16 presenze, 862 minuti giocati

2. Marchisio 15 presenze, 748 minuti giocati

3. Bentancur 19 presenze, 729 minuti giocati

4. Höwedes 1 presenza, 68 minuti giocati

5. Pinsoglio 0 presenze, 0 minuti giocati.