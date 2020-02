Il gruppo dei tifosi laziali, gli "Irriducibili" sembra aver deciso di dire basta al calcio, sciogliendosi. E' una notizia arrivata in un momento particolarmente felice per la società capitolina che sta giocandosi con Juventus e Inter le carte Scudetto in campionato, e che in un certo senso, sconvolge il mondo Ultrà italiano. Gli "Irriducibili", infatti, sono considerati da sempre uno degli zoccoli duri del tifo italiano, presenti all'Olimpico e alle trasferte della propria squadra da 33 anni.

La decisione è stata presa in questi giorni e da sabato prossimo la storica scritta in Curva Nord non ci sarà più. Il gruppo dei tifosi laziali ha deciso di cambiare nome, identificandosi in un più generale "Ultras Lazio". Il tutto è stato concordato tra i capi storici della tifoseria laziale per dare un taglio con il passato. Attraverso un lungo e accorato comunicato ufficiale, gli ex ‘Irriduvibili' hanno così motivato il cambiamento storico: "Da oggi ci sarà una svolta epocale. Senza precedenti per la Nord. per la prima volta in curva sarà presente soltanto uno striscione, dietro il quale si identificherà tutta la tifoseria laziale: Ultras Lazio. con la stessa voglia di sempre. Stesso entusiasmo, stessa adrenalina. E, soprattutto, con lo stesso spirito di quelli che eravamo, siamo e saremo"

(in aggiornamento)