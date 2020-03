Potrebbe esserci molto presto un'altra grande novità nel mondo del calcio. Perché i tifosi che seguiranno le partite davanti alla televisione potrebbero avere la possibilità di ascoltare cosa si dicono l'arbitro e chi è al VAR. In questo modo ci sarebbe maggiore trasparenza e, questa novità, potrebbe ridurrebbe, o almeno si spera, una serie di polemiche che riguardano le decisioni arbitrali. Ma ovviamente tutto dovrà passare dall'IFAB che prenderà molto presto una decisione.

Audio tra arbitri e VAR in diretta, decide l'IFAB

L'IFAB, l'organo che ha il potere di stabilire qualsiasi modifica e innovazione delle regole del gioco del calcio a livello mondiale,, come ha rivelato Elleray in un'intervista a ‘Sky Sports News' potrebbe decidere di autorizzare la trasmissione in diretta della discussione tra l'arbitro e il VAR. A livello spettacolare, senz'altro, sarebbe eccezionale.

Ci sono aspetti positivi e negativi in ​​tutte questa cosa. Dobbiamo capire che gli arbitri e i VAR sono sottoposti a forti pressioni, in particolare nei momenti chiave in cui stanno rivedendo le immagini. Potrebbe generare più turbamento che aiutano. Quindi, il dibattito ora è ‘il gioco trae beneficio dal fatto che sia fatto dal vivo o no? I sostenitori vogliono capire cosa sta succedendo e quindi capire perché è stata presa la decisione finale.

VAR a chiamata, la nuova proposta

Tra le grandi novità che potrebbero esserci per il VAR c'è l'idea del ‘VAR a chiamata'. In pratica si andrebbe, se passasse quest'idea, a emulare quello che accade nel mondo del tennis in cui dal 2006 nei tornei principali c'è ‘l'occhio di falco'. E in ogni set ogni tennista in campo ha la possibilità di chiedere l'aiuto tecnologico due o tre volte. Così, di fatto, dalla panchina una squadra potrebbe, magari una o due volte in un tempo, chiedere di utilizzare il VAR.