Giuseppe Rossi è ufficialmente un nuovo giocatore del Real Salt Lake. La squadra che milita nel massimo campionato per club statunitensi e canadesi, ha formalizzato l'ingaggio di Pepito, che già da alcuni giorni era stato aggregato al gruppo, disputando anche uno spezzone di amichevole. L'annuncio è arrivato attraverso un simpatico tweet, con l'uscita del giocatore dagli spogliatoi, accolta dalle urla di tifosi scatenati

Giuseppe Rossi al Salt Lake City, l'annuncio ufficiale

Giuseppe Rossi ha finalmente trovato una nuova squadra. L’attaccante classe 1987 che in carriera ha vestito le casacche di Manchester United, Newcastle, Parma, Villarreal, Fiorentina, Levante, Celta Vigo e Genoa ha firmato per il Real Salt Lake. La società che milita nella Major League Soccer ha ufficializzato il colpo di mercato, con un video doppio. Da una parte si vede Pepito con la nuova maglia, e dall’altro alcune tifose si dimostrano scatenate e quasi incredule per l’arrivo del calciatore italiano. Quest’ultimo dunque torna a giocare a calcio a livello professionistico a quasi due anni di distanza dalla conclusione della sua ultima avventura al Genoa.

Le prime parole di Giuseppe Rossi da giocatore del Real Salt Lake

Entusiasmo alle stelle per Giuseppe Rossi che non vede l'ora di confrontarsi con questa nuova esperienza professionale: "È bello essere ora parte del Real Salt Lake", ha detto Rossi al sito ufficiale del club. "Non vedo l'ora di entrare in campo e aiutare l'RSL a raggiungere tutti gli obiettivi che abbiamo fissato quest'anno. Per me, la MLS è cresciuta ogni anno e ha prodotto un torneo entusiasmante. Sono abbastanza fortunato da avere RSL come il mio primo contatto in campionato durante questo processo. Il rispetto e la gentilezza del club nei miei confronti è qualcosa che apprezzo immensamente. Non vedo l'ora di vedere e incontrare i fan e immergermi nella cultura RSL. Insieme al resto della squadra, non vedo l'ora di iniziare questa stagione e godermi il viaggio insieme".