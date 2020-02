Giuseppe Rossi prova a riannodare i suoi rapporti con il pallone e il rettangolo verde. Pepito potrebbe presto tornare in campo in una partita di calcio professionistico e mancano solo le visite mediche per l'ufficialità del suo sbarco in Major League Soccer. L'attaccante italo-americano che ha vestito le maglie di Parma, Manchester United, Fiorentina, Villarreal e Genoa ultimamente si è allenato con il Real Salt Lake, che milita nella massima serie americana, e nella notte ha anche preso parte ad un'amichevole precampionato contro i Phoenix Rising.

La squadra dello Utah potrà contare sulle qualità e l'imprevedibilità del 33enne nato a Teaneck, in New Jersey, che ha avuto una carriera molto sfortunata e che senza quell'elenco infinito di infortuni, forse, sarebbe andato incontro a ben altra sorte.

Pepito torna in campo dopo l'esperienza col Genoa

L'ex attaccante della Nazionale Italiana, che insieme a Daniele De Rossi e Mario Balotelli detiene il record di gol azzurri (2) nella Confederations Cup, riprenderà il suo viaggio dagli Stati Uniti, suo paese natale, dopo l'esperienza con il Genoa nella stagione 2017/2018 che aveva visto anche quell'episodio riguardante la positività al test anti-doping per la quale non ci fu condanna ma solo una nota di biasimo.

Il Real Salt Lake ha effettuato un'amichevole la scorsa notte e Giuseppe Rossi è entrato in campo al minuto 67 e nei pochi minuti in campo ha mostrato alcune buone giocate che già fanno sfregare le mani ai tifosi della franchigia di Salt Lake City.