E dopo De Laurentiis fa sentire la sua voce, nell'infinito post-partita di Napoli-Atalanta, anche il direttore sportivo partenopeo Cristiano Giuntoli che parlando con ‘Radio Kiss Kiss Napoli' ha annunciato il ricorso d'urgenza della società contro la squalifica di una giornata di Carlo Ancelotti. Il ricorso è stato presentato con urgenza perché domani è già tempo di campionato, con i partenopei che scenderanno in campo all'Olimpico contro la Roma.

Giuntoli cita Gasperini e dice che l'arbitro Giacomelli avrebbe dovuto fischiare il rigore e poi andare a rivedere le immagini. In quel caso si sarebbe parato da ogni tipo di errore grave. Il d.s. del Napoli dice anche la decisione è stata presa da Banti, che era l'arbitro al VAR della partita con l'Atalanta.

Non possiamo vedere ogni partita falsata, non importa se a favore o a sfavore. Noi non vogliamo aiuti ma solo chiarezza. In cinque anni non è mai successo. Mi rifaccio alle parole di Gasperini: il rigore fischialo, poi lo rivedi. Il difensore dell'Atalanta si scaglia contro Llorente, che si e' difeso, altrimenti sarebbe stato investito e colpito sulla faccia. Il rigore e' netto. La decisione è stata presa da Banti e sono anomalie a cui assistiamo ogni domenica per mancanza di personalità dei direttori di gara. Vediamo questo ogni domenica, con guardalinee che non segnalano mai il fuorigioco per non assumersi la responsabilità. Il Napoli merita rispetto, la piazza napoletana. Vogliamo chiarezza.