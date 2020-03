L'ultimo gol segnato in carriera da Giulio Donati risaliva all'ottobre del 2014, allora indossava la maglia del Bayer Leverkusen e giocava in Champions contro lo Zenit San Pietroburgo. Quanti ne aveva realizzati finora? Due… compresa la rete realizzata ai tempi della Primavera dell'Inter (stagione 2009/2010). Un bottino molto magro ma in linea con il ruolo e le direttive di gioco impartite a un terzino abituato più agli urti della vita nella propria area di rigore che in quella avversaria.

Gol e autogol in Lecce-Atalanta per Giulio Donati

Nella sfida di campionato contro l'Atalanta il difensore del Lecce ha rotto il ghiaccio e colmato anche questa lacuna tanto da riuscire in mezz'ora (nel primo tempo) farsi "maledire" e "benedire" dai suoi tifosi. Cosa ha combinato? Ha messo lo zampino deviando in maniera sfortunata la palla nella propria rete, poi ha siglato la rete del pareggio alla fine della prima frazione. Primo gol e primo autogol in Serie A, a suo modo è un record.

Anche con un'autorete si può fare la storia in Serie A

Nato nel 1990 a Pietrasanta, Donati è un difensore che ha avuto una carriera particolare: scoperto dall'Inter, ha giocato con la Primavera dei nerazzurri, poi ha girovagato un po' in Italia, tra prestiti anche in Serie B prima di passare in Bundesliga, dove ha vissuto cinque campionato. Rimasto a spasso ha detto sì al Lecce con cui ha disputato tutte le nove partite di questo 2020, non ha saltato nemmeno un minuto – tranne che con la Roma (sostituito sul 4-0 all'83'). E oggi Donati ha fatto la storia in Serie A. Prima una sfortunata autorete al 17′, con a corredo un epiteto tutt'altro che oxfordiano, e poi un gol per il Lecce, il primo della carriera in campionato, nel finale di tempo contro l'Atalanta, squadra che lotta per il quarto posto e che vede i quarti di Champions. Un giorno, in ogni caso, da ricordare per Donati.