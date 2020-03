C'è grande confusione nel calcio italiano. Lo dimostrano le decisioni prese negli ultimi giorni dei vertici della Lega di Serie A in merito alle gare a porte chiuse e ai successivi rinvii, oltre al calendario da modificare e alle date da cercare per i recuperi, e quanto accadrà nelle prossime ore non potrà che esserne una conseguenza. Intanto, dopo le quattro gare disputate per la 26a giornata sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo e sono quattro i calciatori sanzionati con la squalifica per il prossimo turno che si sommano allo stop di Giulio Donati, fermato per espressioni blasfeme dopo la rete del momentaneo pareggio della sfida tra Lecce e Atalanta: gli uomini finiti sul taccuino nero sono Mattia Bani, Federico Santander e Jerdy Schouten del Bologna e Joao Pedro del Cagliari.

Serie A, i 5 squalificati dello scorso turno

Ai cinque calciatori appiedati dal Giudice Sportivo in questa giornata appena trascorsa vanno aggiunti altri giocatori che non hanno scontato il proprio turno di squalifica perché nel weekend appena passato la loro partita è stata rinviata: si tratta di Aleš Mateju del Brescia, Henrique Dalbert della Fiorentina, Gabriel Strefezza della Spal, Nicola Murru e Gaston Ramirez della Sampdoria e Miguel Veloso del Verona.

Tutto questo scaturisce dal fatto che squadre come la Sampdoria e l'Hellas non sono scesa mai in campo nelle ultime due gare a causa dei rinvii e una situazione simile vedrà il laterale brasiliano della Fiorentina stare fuori due settimane per colpa di una squalifica. Quando alcuni allenatori parlano di "condizioni non ideali" per portare a termine un campionato si riferiscono anche a questi dettagli: l'assenza di un calciatore in questa o quella sfida, determinato non da fattori di campo ma da altre decisioni, può andare a compromettere gli equilibri delle squadre.