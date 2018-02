Il Giudice Sportivo ha emesso i propri verdetti successivi all'ultima giornata di campionato. Dove sono capitolati due giocatori in particolare: Domenico Berardi del Sassuolo e Adam Marusic della Lazio. Entrambi sono stati fermati per i prossimi due turni in programma. Per il giovane attaccante neroverde oramai è una triste consuetudine visto che fino ad oggi ha già raccolto cinque espulsioni dirette. Un po' troppe per un talento in erba che vorrebbe sbocciare in qualche realtà più importante del Sassuolo.

Due giornate a Berardi e Marusic.

Le responsabilità di Domenico.

C'era da aspettarselo, ovviamente: per Domenico Berardi ci sarebbe stata la mano pesante della squalifica e così, puntualmente è arrivata la decisione del Giudice Sportivo. In particolare, l'attaccante neroverde ha pagato con due turni di stop "il grave fallo di gioco" che aveva commesso domenica nei confronti del laziale Radu, e per il quale si era meritato il cartellino rosso diretto.

La gomitata di Marusic.

Per il difensore biancoceleste di Simone Inzaghi la punizione del Giudice Sportivo di 2 turni di squalifica è arrivata per "condotta gravemente antisportiva per avere colpito con una gomitata al volto". Il malcapitato era stato Rogerio, giocatore del Sassuolo.

Gli altri 5 squalificati.

Le decisioni del Giudice Sportivo hanno comunque riguardato anche altri cinque giocatori di Serie A. Gli altri squalificati, tutti per una giornata, sono stati Nicolas Viola (Benevento), unico espulso, Burdisso (Torino), Stryger Larsen (Udinese), Schiattarella (Spal) e Romulo (Verona).

L'ammenda alla Roma.

Anche una società è finita sotto la scure di Gerardo Mastrandea, coadiuvato da Stefania Ginesio e da Eugenio Tenneriello, rappresentante dell'Associazione Italiana Arbitri: e' stata inflitta un'ammenda di 10 mila euro alla Roma, "per avere i suoi sostenitori lanciato nel recinto di gioco due petardi che esplodevano in prossimita' di alcune persone".