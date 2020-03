Olivier Giroud nei mesi scorsi è stato nel mirino di molte squadre. Diversi operatori di mercato hanno infatti tentato di cavalcare il suo malcontento al Chelsea (dove, fino all'infortunio di Abraham, veniva utilizzato con il contagocce), per cercare di strapparlo ai ‘Blues' e portarlo in altri campionati. Trattative di mercato che hanno coinvolto anche Inter e Lazio: i due club italiani interessati a mettere sotto contratto il trentatreenne attaccante francese.

A distanza di mesi da quei tentativi, le cose sembrano però cambiate per Giroud dalle parti di Stamford Bridge. A confermarlo è stato lo stesso giocatore in una dichiarazione riportata dal tabloid ‘Evening Standard': "Mancano pochi mesi al termine della stagione, partite da vincere e forse un altro trofeo, e dopo, chissà, penso di avere due o tre belle stagioni davanti a me. Non è il momento di parlare di contratti o altro, ma prenderò una decisione quando arriverà il momento".

La Lazio non molla la presa

"Gennaio è stato un mese difficile per me – ha confermato Giroud – Ho appena parlato con il manager (Lampard, ndr) e ho creduto a quello che ha detto, ovvero che avrei avuto la mia possibilità e lui me l’ha data. Faccio il mio lavoro al meglio che posso e sono molto felice di essere tornato in squadra. Certo, la mia fiducia è migliore. Gennaio ora per me è il passato. Sono un giocatore del Chelsea, sono di nuovo felice qui ed è la cosa più importante. Sono felice perché sto giocando di più e quando rientrerà Abraham torneremo di nuovo ad avere una bella competizione".

Nonostante la ritrovata serenità dell'attaccante, la Lazio potrebbe comunque tornare alla carica nella prossima estate e sfidare l'Inter e il Tottenham: altro club che vorrebbe prendere il francese. Per la società di Claudio Lotito si tratta di un ottimo affare a parametro zero: un giocatore di qualità ed esperienza, per il quale il presidente biancoceleste è pronto ad offrire nuovamente un triennale da 3,5 milioni più bonus.