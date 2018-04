Il sogno di Sebastian Giovinco di scendere in campo in occasione del Mondiale per Club si è infranto sul più bello. Già perché il suo Toronto Fc è stato sconfitto nella finale della Champions League del Concacaf (la maggiore competizione calcistica per squadre di club del Nordamerica) dal Chivas allenato da una vecchia conoscenza del calcio italiano, ovvero l'ex centrocampista di Lazio, Parma e Inter Almeyda. Ai canadesi non è bastato rimontare e pareggiare il 2-1 ottenuto in casa all'andata, con tanto di gol di Giovinco. Decisivi sono stati i rigori che hanno sancito il trionfo della formazione messicana.

Il solito Giovinco illude il Toronto

Atmosfera incandescente all'Akron Stadium di Guadalajara con il pubblico di casa che ha vestito i panni del 12° uomo in campo. La rete della squadra di casa sembrava mettere in discesa il discorso dopo il 2-1 rimediato nel match d'andata in Canada. E invece il Toronto con carattere ha trovato il modo di pareggiare. A segno Altidore per un'iniezione di fiducia e speranza per gli ospiti che nel finale del primo tempo hanno ribaltato tutto. Protagonista ancora una volta Giovinco con un grandissimo gol per il 2-1 che ha rimesso le cose in parità. La squadra canadese ha anche protestato in maniera veemente per un pugno al torace rifilato da un giocatore del Chivas proprio all'attaccante ex Juventus su cui l'arbitro ha preferito utilizzare la mano leggera.

Il Toronto sconfitto ai rigori, la Champions del Nord America è di Almeyda

Il Toronto ha continuato a spingere senza però riuscire a trovare la rete della vittoria. Il match si è trascinato così ai rigori dove la squadra di casa ha potuto esultare grazie agli errori di Osorio e Bradley che hanno hanno rispettivamente colpito la traversa e spedito il pallone fuori. Festa grande per la squadra messicana che in virtù di questa vittoria strappa il biglietto per il Mondiale per Club dove rappresenterà il Nordamerica, grandissima delusione per il Toronto Fc che non è riuscito a interrompere la striscia di successi di rappresentati del Paese centroamericano che dura ormai dal 2006. Niente da fare per Giovinco che dopo aver conquistato nella scorsa stagione la Major League dovrà provare a ripetersi quest'anno nonostante un avvio tutt'altro che semplice