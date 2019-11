Mentre in Bundesliga si registra la rinascita del Bayern Monaco che ha rifilato quattro gol al Borussia Dortmund vincendo il ‘Classico' del campionato tedesco, l'attenzione del weekend si è riversata su un altro campo dove si stava giocando la partita tra Friburgo e Eintracht Francoforte. Tutto si è consumato negli atti finali del match in pieno recupero mentre i padroni di casa conducevano per 1-0.

I protagonisti principali di quanto accaduto sono stati Christian Streich, il capitano dell'Eintracht Francoforte e David Abraham, il tecnico del Friburgo: il primo, ha rifilato una violenta spallata all'allenatore avversario ‘reo' di non aver agevolato una rimessa laterale proprio quando l'Eintracht stava producendo la pressione maggiore alla ricerca di un pareggio che poi non è arrivato.

Cosa è accaduto a bordo campo

Un atto sconsiderato, figlio della tensione e della foga agonistica ma che non può essere giustificato in alcun modo. Streich ha fatto sfilare la palla che finiva a pochi centimetri da lui in fallo laterale e Abraham lo ha travolto facendolo cadere a terra, scatenando una vera e propria rissa a bordo campo che in un primo momento ha coinvolto la panchina del Friburgo e poi tutti gli attori in campo e ai bordi, con arbitro e assistenti incapaci di sedare la confusione.

La rissa e l'espulsione

Dalla panchina del Friburgo, con il tecnico a terra, i giocatori si sono alzati e hanno circondato minacciosamente Abraham; quindi il capannello concitato si è allargato con l'arrivo di tutti gli altri giocatori in campo, in un fare minaccioso tra spintoni e parole grosse. Abraham è stato espulso con un cartellino rosso diretto ma ciò non è bastato a placare gli animi che sono rimasti accesi fino alla conclusione della partita poi vinta dai padroni di casa. Il tecnico Streich si è poi rialzato e ha ripreso il proprio posto in panchina senza alcuna conseguenza.