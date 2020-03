in foto: Foto: https://www.instagram.com/p/B9UDfGOKIGH/?utm_source=ig_embed

Gigi Buffon ha ricordato Davide Astori sui social. Il portiere della Juventus a due anni dalla scomparsa dell'ex capitano della Fiorentina e compagno di Nazionale ha postato su Instagram una foto relativa ai tempi di un raduno a Coverciano, accompagnata da una splendida frase a testimonianza del carattere speciale dello sfortunato difensore. Un post che ovviamente è diventato virale, con tantissimi tifosi che ne hanno approfittato per spendere bellissime parole per Astori.

Gigi Buffon ricorda Davide Astori su Instagram

Bellissima la foto condivisa da Gigi Buffon su Instagram per ricordare Davide Astori. Il portiere della Juventus ha pubblicato un'immagine relativa ad uno dei tanti raduni condivisi con l'ex capitano della Fiorentina. Uno splendido abbraccio e un sorriso smagliante, per ricordare un ragazzo che ha lasciato un segno indelebile in campo e nello spogliatoio. A due anni dalla scomparsa, l'esperto estremo difensore ha utilizzato queste parole per commemorare il ricordo dell'ex collega: "eri l'espressione migliore di un mondo antico". Il tutto per celebrare la bontà di un ragazzo a detta di tutti d'altri tempi.

Anche Francesco Acerbi ricorda Astori sui social

A proposito di Nazionale, anche Francesco Acerbi ha voluto ricordare Davide Astori, con il quale ha condiviso il campo da avversario. Il centrale della Lazio, sempre su Instagram ha postato una foto del centrale con la compagna Francesca Fioretti, e la figlioletta, accompagnata da queste parole: "Mi piace ricordarti così, con la gioia più grande che la vita potesse regalarti"