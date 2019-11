Tra i tanti nomi che il Giappone ha ‘regalato' al calcio internazionale in questi anni, c'è anche Yuto Nagatomo: giocatore che da sempre conserva un posto speciale nel cuore dei tifosi nipponici. L'ex difensore di Cesena e Inter, capace di vincere con la Nazionale allenata da Alberto Zaccheroni la Coppa d'Asia del 2011, è uno dei beniamini del popolo giapponese e non solo per ciò che ha fatto in campo durante la sua carriera. A conferma di questa popolarità, il terzino del Galatasaray è così comparso in una puntata speciale del famoso cartone animato Holly e Benji.

Nell'episodio andato in onda nelle scorse ore in Giappone, si vede infatti Nagatomo in campo con la maglia numero 5 della nazionale dei ‘Samurai', durante un match infuocato contro il Brasile che si gioca a Tokyo. Nel corso della partita l'ex nerazzurro diventa grande protagonista, soprattutto con il perfetto traversone (reso imprendibile dal classico effetto ‘alla Holly e Benji') che offre a Oliver Hutton e Tom Becker l'opportunità di una spettacolare rovesciata congiunta che genera la rete decisiva del 4-3.

Il precedente di Roberto Baggio

La puntata inedita della famosa saga, in onda durante uno speciale televisivo dedicato ai personaggi più importanti dello sport giapponese, si chiude con la festa di Nagatomo in occasione della premiazione finale. Il giocatore del Galatasaray è ‘inquadrato' con la medaglia al collo mentre parla con i compagni e festeggia tra il tripudio generale dei tifosi sugli spalti, dove si notano anche la moglie e i figli di Nagatomo: tutti con addosso la sua maglia numero 5.

Yuto Nagatomo, che per l'occasione ha anche doppiato il suo personaggio, non è che l'ultimo protagonista del calcio internazionale ad esser stato riprodotto fedelmente in un episodio di Holly e Benji. In passato, tra i tanti che hanno avuto l'onore di un ‘cameo' nel famoso cartone animato, ci fu infatti anche Roberto Baggio: celebrato dagli autori dell’anime Capitan Tsubasa in occasione del suo 50esimo compleanno.