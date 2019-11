in foto: Il post del Parma dedicata al calciatore, Gianni Munari, che ha annunciato il ritiro

La fine della propria carriera? Qualsiasi sportivo forse la vede come qualcosa che non arriverà mai, o qualcosa per cui c'è sempre tempo per pensarci…

Inizia così la lettera di addio al calcio che Gianni Munari ha scritto ripercorrendo la propria carriera. A 36 anni appende le scarpette al chiodo. Rigo per rigo, è stato come azionare la sequenza videoclip, fare un salto indietro nel tempo fino agli esordi con Sassuolo, Giulianova e Triestina e poi tornare di nuovo nel presente che racconta le ultime esperienze con Cagliari, Verona e Parma. Palermo, Lecce, Fiorentina, Sampdoria e Watford le squadre di cui ha indossato la casacca in 18 anni.

La carriera dal Sassuolo alla Coppa Uefa con il Palermo

È la vita da mediano (o centrale di centrocampo), del calciatore di lotta e di governo che ha disputato 120 partite in Serie A (9 gol), 220 in Serie B (24 gol), 37 in Serie C (6 gol) oltre all'esperienza nella Championship inglese (28 partite, 3 gol) oltre a 3 match in Coppa Uefa con la divisa dei rosanero siciliani. Eintracht Francoforte, Newcastle e Fenerbahçe le formazioni contro le quali ha conosciuto (anche) la ribalta europea tra le fila di quello stesso club che oggi tenta la risalita dalla Serie D dopo il fallimento.

La lettera di addio al calcio di Gianni Munari

Il campo, lo spogliatoio, i ritiri, tanti traslochi e tanti cambi di città: queste sono le cose che caratterizzano la nostra vita, quella di uno sportivo professionista.

In questi anni ho imparato tante cose: ho imparato a sembrare il più grande anche quando nella mia testa mi sentivo piccolo, a sembrare il più forte anche quando dentro di me lottavo contro le mie debolezze, accettandole e combattendole fino a superarle. Ho imparato a farmi da parte senza fiatare quando mi è stato chiesto di farlo, ma anche ad essere sempre pronto quando occorreva il mio aiuto. Il nostro lavoro prima di qualsiasi altra cosa è soprattutto saper fare squadra, è coesione, e quando mi è stato proposto di intraprendere questa mia nuova strada ho pensato che proprio questo sarà ciò che mi mancherà di più. Mi mancherà vincere per il gruppo e non per sé stessi, sudare sia per me che per gli altri, piangere, ridere e condividere quell'adrenalina che solo il calcio sa darti. Negli ultimi giorni, anzi, negli ultimi mesi la mia mente è piena di ricordi, di fotografie. Mi passano tutti davanti agli occhi, uno ad uno. Non chiedetemi qual è il più bello, io me lo sono chiesto ma non riesco davvero a scegliere.