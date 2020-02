La regola del fuorigioco va cambiata? Gianni Infantino, sposa l'idea di Arsene Wenger ex manager dell'Arsenal e capo dello sviluppo globale del calcio alla Fifa sulla necessità di modificare qualcosa a riguardo dell'offside. Il presidente del massimo organo calcistico internazionale, in occasione dell'arrivo a Belfast per la riunione Ifab, ha aperto alle novità: "Sono sicuramente favorevole a un confronto su un nuovo modo di guardare alla regola del fuorigioco"

Nuova regola del fuorigioco, Infantino apre

Nei giorni scorsi Wenger ha proposto di modificare il regolamento del fuorigioco, in modo che venga fischiato solo in caso in cui ci sia ‘luce' tra l'attaccante il difensore. In pratica per il manager francese sarebbe da considerare in posizione regolare un calciatore se qualsiasi parte del suo corpo utile a segnare un gol sia dietro o in linea col difensore di riferimento. In questo modo si eliminerebbero dunque alcune chiamate "al limite" del Var. Gianni Infantino, numero uno della Fifa apre al cambiamento: "Sono sicuramente favorevole a un confronto su un nuovo modo di guardare alla regola del fuorigioco, penso che sia ormai più una questione di comprensione. Alcune decisioni sono molto, molto rigorose ed è difficile per chi guarda capire quando è fuorigioco per cui dobbiamo vedere se possiamo rendere la regola più chiara, magari considerando la luce in mezzo".

Sì ad una nuova regola ma non alla tolleranza per il fuorigioco

Il presidente della Fifa invece non sembra d'accordo sulla possibilità di introdurre una sorta di tolleranza sui centimetri: "Non risolverebbe la questione. Anche se metti un margine di 10 centimetri e sono poi 11, è sempre un centimetro di più, bisogna essere chiari. In Italia, Spagna, Portogallo e Germania questo aspetto della Var non è oggetto di discussione. Non è questo il problema, è più una questione di regola e della sua applicazione che di Var in sé".