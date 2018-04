Buone nuove in casa Napoli. Malgrado l'ultimo pareggio che ha allontanato nuovamente gli azzurri dalla vetta della classifica in salda mano bianconera, c'è una notizia confortante che in queste ore ha preso sempre più consistenza: Faouzi Ghoulam è sulla via del recupero e tornerà a disposizione di Maurizio Sarri per l'ultimo spicchio di stagione. Dove il Napoli si deve giocare il tutto per tutto in chiave scudetto. Una missione quasi impossibile ma per la quale serve l'aiuto di tutti e il rientro degli infortunati è un elemento che potrebbe non essere secondario.

Per il laterale difensivo sarà un rientro ancora molto lento, non prima di un mese e mezzo, forse per le ultime due giornate. Ma il solo fatto di sapere se si possa contare anche sull'esterno, è un elemento significativo su cui il gruppo spera di poter contare. Maurizio Sarri dovrà attendere ancora ma in allenamento potrà testare Ghoulam e i suoi miglioramenti.

Il doppio ko e il recupero

Oggi il giocatore si è sottoposto ad un controllo dal professor Mariani per verificare come procede il recupero dall'infortunio alla rotula che, nel mese di febbraio, ha fatto seguito a quello ai legamenti crociati rimediato a novembre in Champions al San Paolo contro il Manchester City. Un doppio ko che avrebbe steso chiunque, non Ghoulam per il quale ha tifato non solo il pubblico ma anche gli stessi compagni di squadra.

Il comunicato della società

Il Napoli ha diramato un comunicato ufficiale in cui ha spiegato il momento: "Ghoulam, accompagnato dal medico sociale Alfonso De Nicola, è stato visitato in mattinata a Villa Stuart. Le condizioni del difensore azzurro sono apparse molto buone. Ghoulam tra 15 giorni sosterrà un ulteriore controllo sempre a Roma". Sensazioni positive, la speranza è di averlo prima del fischio finale di stagione, per dare al Napoli lo sprint decisivo in chiave tricolore.