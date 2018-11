Francesco Ghirelli è stato eletto alla presidenza della Lega Pro. L'imprenditore, politico, dirigente federale ed ex segretario generale della Lega raccoglie dunque l'eredità di Gabriele Gravina neo presidente della Federcalcio. Una scelta all'insegna della continuità dunque per i vertici del torneo subcadetto, con le grandi novità (annunciate) che arrivano dalle altre cariche: l'attrice Cristiana Capotondi e Jacopo Tognon sono i due nuovi vice-presidenti della Lega Pro

Nessuna sorpresa dunque in quel di Firenze dove si è riunita l'assemblea elettiva. Il nuovo presidente della Lega Pro, unico candidato, è Francesco Ghirelli che proseguirà il lavoro del suo predecessore Gabriele Gravina. Il vero volto nuovo della nuova dirigenza della subcadetteria è rappresentato da Cristiana Capotondi, la popolare attrice che insieme a Jacopo Tognon ricoprirà l'incarico di vicepresidente. 39 i voti ricevuti dal volto noto di cinema e tv, che è una grande appassionata dello sport più bella del mondo e tifosa della Roma.

Le dichiarazioni di Capotondi dopo l'elezione a vicepresidente della Lega Pro

Grande entusiasmo per Cristiana Capotondi pronta a confrontarsi con il mondo del pallone dopo un'esperienza giovanile da ex calciatrice. Queste le sue dichiarazioni al termine dell'assemblea elettiva: "Sono emozionata, entrerò in questo mondo in punta di piedi, consapevole di avere un background che ha lasciato stupiti molto, ma con l'impegno spero potrete apprezzare quanto riusciremo a fare – riporta Repubblica.it – Non vedo l'ora di iniziare a sviluppare le idee che avremo. Il mondo che mi interessa maggiormente è il rapporto con il settore scolastico, con l'istruzione. Vogliamo dei giocatori che escano dall'esperienza agonistica senza lacune. Questa Lega si è data l'obiettivo di abbassare l'età media, per far sì che questa diventi il serbatoio delle leghe maggiori".

Chi è Francesco Ghirelli

Inizia dunque ufficialmente l'era Ghirelli alla presidenza della Lega Pro. Non si tratta di un nome nuovo per il calcio italiano, visto che il classe 1948 in passato ha ricoperto ruoli imprenditoriali e politici di primissimo piano, compreso l'incarico di direttore generale del Perugia, ad del Bari, Consigliere delegato della Lega Nazionale Professionisti, segretario della FIGC e direttore della Lega Pro. Queste le parole a lui riservate del predecessore Gravina: "E' un bene aver scelto un candidato di continuità, ringrazio Francesco Ghirelli e gli auguro un futuro in questa Lega che sia radioso come lo è stato per me. Faccio gli auguri anche ai due vicepresidenti, la Capotondi sarà una bellissima sorpresa, la conoscete come una bella ragazza e una brava attrice ma ha anche una testa e lo dimostrerà".