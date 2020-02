È un weekend triste per la Bundesliga e per tutto il calcio tedesco. A soli 14 mesi è infatti morta la nipote di Streli Mamba: attaccante classe '94, tesserato dal Paderborn nella scorsa estate. La piccola ha infatti avuto un collasso cardiaco mentre era sugli spalti dell'Allianz Arena, in occasione di Bayern Monaco-Paderborn: anticipo della 23esima giornata del campionato tedesco, che ha visto in campo anche il giocatore cresciuto nel Kaiserslautern.

Mamba aveva infatti invitato molti familiari allo stadio bavarese per la sua ‘prima' nel mitico impianto del Bayern. Una festa che si è però trasformata in un incubo alla notizia della scomparsa della bambina. Per la piccola ogni soccorso è stato purtroppo inutile. L'intervento dei medici e dell'ambulanza che l'hanno portata via dagli spalti con urgenza non è infatti servito per salvarle la vita, e il decesso è arrivato prima del suo ingresso in ospedale.

Il cordoglio del Bayern Monaco

A dare conferma della disgrazia che ha colpito la famiglia del giocatore, è stato lo stesso Paderborn attraverso un comunicato ufficiale emesso qualche ora più tardi: "La bambina era la nipote del nostro Mamba. Tutto il club è profondamente sconvolto e si stringe intorno alla famiglia colpita da questa tragedia. Preghiamo altresì di rispettare la sfera privata di Mamba. Non commenteremo questo episodio, esattamente come non lo farà la famiglia".

Anche lo stesso Bayern Monaco ha voluto esprimere le sue condoglianze e rimanere accanto al giocatore, e allo stesso Paderborn, in un momento così difficile. La società campione di Germania lo ha fatto con un tweet pubblicato sul suo profilo spagnolo: "Il Bayern è rattristato per la tragica morte di una bambina nella partita di ieri contro l'SC Paderborn".