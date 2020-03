La Fiorentina ha ufficializzato in mattinata che anche German Pezzella e Patrick Cutrone sono risultati positivi ai test sul Coronavirus. Il capitano della Fiorentina ha voluto tranquillizzare tutti su Instagram, postando una sua foto accompagnata da una didascalia, in cui spiega di non avere più sintomi. Il difensore ha invitato tutti ad aver cura della propria salute, facendo attenzione anche alle persone più care.

German Pezzella positivo al Coronavirus, il messaggio su Instagram

German Pezzella è uno dei calciatori della Fiorentina risultati positivi al Coronavirus. Dopo Vlahovic, sono risultati contagiati anche Patrick Cutrone e il centrale argentino. Quest'ultimo ha subito voluto postare un messaggio su Instagram, con l'obiettivo in primis di tranquillizzare tutti: "Come sanno, dopo gli studi effettuati, prodotto di due giorni con alcuni sintomi, mi hanno confermato che ho il COVID-19. I sintomi sono scomparsi e sono a casa seguendo le procedure indicate dal dipartimento sanitario del mio club".

Presto avrò un'altra storia da raccontare, le parole di German Pezzella

Oltre a fare il punto sulle sue condizioni di salute, Pezzella ha voluto lanciare un messaggio per tutti i suoi followers invitando a rispettare le regole e le direttive per contenere il contagio da Coronavirus. Queste le sue parole: "Sicuramente questa sarà presto un'altra storia da raccontare. Abbi cura della tua salute e di chi ti è vicino. Un abbraccio". Un post che è diventato immediatamente virale, con tantissimi messaggi di incoraggiamento da parte di compagni, avversari e tifosi. Nel frattempo tutto il gruppo della Fiorentina resta in isolamento in attesa dei risultati degli ulteriori test, con la speranza che non arrivino ulteriori casi di positività dopo quelli dei tre calciatori (e del fisioterapista Dainelli)