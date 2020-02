Cristiano Ronaldo oggi ha compiuto 35 anni, un compleanno importante per il portoghese che sta attraversando un periodo di forma eccezionale, ha segnato nelle ultime nove partite di campionato. Nella sera del compleanno CR7 è andato a cena con la sua compagna Georgina Rodriguez, prossima all'apparizione sanremese, che a Ronaldo ha fatto una festa sorpresa e gli ha regalato una vettura.

Festa di compleanno a sorpresa e regalo per Cristiano Ronaldo

Su Instagram Georgina ha mostrato le immagini di gran parte della serata. Ronaldo, in un noto ristorante sito al centro di Torino, è stato accolto a sorpresa da familiari e amici intimi. La Rodriguez ha organizzato tutto per la festa dello juventino che ha trovato anche uno splendido regalo, una bella macchina impacchettata proprio davanti al locale. Georgina Rodriguez ha postato il video della serata su Instagram, anche aggiunto tante stories. E a corredo ha scritto: "Auguri all'uomo della mia vita".

Georgina Rodriguez (e forse Cristiano Ronaldo) al Festival di Sanremo

Giornate molto intense per la Rodriguez che dopo aver organizzato la festa per il compleanno del cinque volte Pallone d'Oro si recherà a Sanremo. L'argentina sarà una delle protagoniste della terza serata, in cui si esibiranno tutti e ventiquattro cantanti in gara. Georgina sarà sul palco dell'Ariston al fianco di Amadeus e in molti pensano che nella città dei fiori ci sarà anche Cristiano Ronaldo, che domani dopo l'allenamento giornaliero potrebbe raggiungere Sanremo esedersi in prima fila per assistere alla serata. Ronaldo non sarebbe il primo big dello sport presente al Festival, perché all'Ariston è già sbarcato Nole Djokovic, il serbo, numero uno del mondo del tennis, fresco vincitore degli Australian Open.