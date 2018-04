Come se la caverà con il gossip che ti marca stretto e può entrare a gamba tesa sulla tua vita? Matteo Gentili ha appeso le scarpette al chiodo – almeno per adesso – e a 28 anni ha scelto di passare dal rettangolo verde alla casa più spiata d'Italia. Difensore di ruolo, la sfida non lo spaventa affatto. Di sbuffi, manate galeotte, colpi di testa e quelli proibiti, quant'altro fa parte del gioco maschio ha buona memoria, così come dei trucchetti degli avversari che tante volte ha fermato con le buone e con le cattive. Riuscirà a essere in anticipo anche davanti alle telecamere?

Dal rettangolo verde al Grande Fratello, chi è Matteo Gentili

Nell'edizione numero 15 del Grande Fratello condotta da Barbara D'Urso ci sarà anche l'ex calciatore che in carriera ha indossato le maglie di Atalanta, Spezia, Reggina e Vicenza prima di scivolare in Serie D con il Real Forte dei Marmi-Querceta. Un primo assaggio di quanto possa essere pressante l'attenzione dei media lo ha già avuto di recente quando il suo nome è finito sotto i riflettori per questioni sentimentali più che per prodezze sportive.

A post shared by matteo_gentili (@matteo_gentili) on May 6, 2016 at 9:29am PDT

La relazione con Paola, l'Isola galeotta e quel bellimbusto di Monte

Dopo una relazione di quattro anni con la showgirl vicentina Paola Di Benedetto (la ricordate? era Madre Natura a Ciao Darwin 7), Gentili ha visto andare in frantumi la sua relazione. Galeotta furono l'Isola dei Famosi alla quale partecipò la ragazza e l'incontro con Francesco Monte. Come si dice… lontano dagli occhi, lontano dal cuore e poi ti ritrovi tutta sola (o quasi) in quell'angolo di paradiso che può diventare un inferno se lo spirito di adattamento non aiuta.

A post shared by Paola Di Benedetto (@paodb) on Mar 3, 2018 at 1:52am PST

E allora diventa tutto più difficile… anche resistere alle tentazioni e alla passione scoppiata sotto le palme. Da cosa nasce cosa quel flirt e pare proprio che ‘non sarà un'avventura' quella scintilla scoppiata in Honduras.

A post shared by matteo_gentili (@matteo_gentili) on Mar 13, 2018 at 6:00am PDT

Moro, occhi azzurri e fisico da macho

Matteo Gentili, però, nulla ha da invidiare al bellimbusto che gli ha soffiato la ragazza. Moro, occhi azzurri, fisico scolpito, ‘tartaruga' e ventre piatto, spalle larghe, petto tonico, sorriso intrigante su quella faccia da bravo ragazzo hanno stregato anche Barbara D’Urso. E così la conduttrice, sfruttando l'onda del gossip, ha deciso di puntare su quel ragazzo che ha un fisico da macho affrescato con tatuaggi fantasiosi.

Dal capezzolo all'addome, i tatuaggi fantasiosi

Un fiore disegnato intorno al capezzolo destro, una geisha sul braccio sinistro, un diamante che brilla poco al di sopra del pube sulla quale campeggia la scritta ‘zingaro di lusso' e ‘una vita meravigliosa' vergata sulla clavicola destra. Sarà meravigliosa anche lì dentro, nelle stanze di Cinecittà? Lo scopriremo dal prossimo 17 aprile.