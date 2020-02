Ritorna l'Europa League con le gare di ritorno dei sedicesimi di finale e in campo scendono altre due italiane dopo quelle di Champions League: Inter e Roma. La formazione di Fonseca affronta il Gent dopo che la sfida di andata si è conclusa con il risultato di 1-0 in favore dei giallorossi. Un successo di misura che però fa pendere l'ago della bilancia per Dzeko e compagni che però non potranno abbassare la guardia e guafagnarsi il passaggio del turno in trasferta.

Ai belgi serviranno almeno 2 goal per ottenere la qualificazione agli ottavi ma con la Roma sarà più dura del solito perché i precedenti sono tutti a sfavore: il Gent tuttavia ha perso tutti e 3 i precedenti confronti europei con i giallorossi, che però dovranno stare più che accorti: la Roma è stata eliminata in 2 degli ultimi 4 confronti europei ad eliminazione diretta dopo aver vinto la gara di andata.

Dove vedere Roma-Gent in diretta tv

Gent-Roma è una partita di Europa League in programma giovedì sera, 27 febbraio, alle ore 18.55, presso la Ghelamco Arena di Gent. La gara verrà trasmessa in diretta e in esclusiva dall’emittente satellitare Sky, che manderà in onda l’evento sul canale dedicato ‘Sky Sport Uno‘ (canale 201 del satellite e canali 472 e 482 del digitale terrestre). Ovviamente la fruizione è dedicata unicamente a chi ha già sottoscritto l'abbonamento con la rete satellitare Sky.

Come vedere in streaming la partita tra Roma e Gent

Gli abbonati alla tv satellitare potranno anche seguire la partita anche in diretta streaming, attraverso l'applicazione dedicata ‘SkyGo‘, che permette la diretta su PC e notebook e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone. Nel primo caso bisognerà collegarsi alla pagina ufficiale della piattaforma, nel secondo occorrerà scaricare l’apposita applicazione sui devices.