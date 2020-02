La stagione di Ivan Radovanovic è già finita. Il calciatore si è rotto il legamento crociato anteriore. Il giocatore tornerà in campo tra circa sei mesi e sarà pronto per il pre-campionato. Un grosso problema questo per il tecnico dei Grifoni Davide Nicola.

Questo il comunicato pubblicato dal sito ufficiale del Genoa

Radovanovic verrà sottoposto a un intervento chirurgico al ginocchio, gli accertamenti svolti nei giorni scorsi hanno evidenziato per il centrocampista del Genoa la rottura del legamento crociato anteriore. L’intervento verrà eseguito a Lione, dove il giocatore arriverà già nelle prossime ore accompagnato dallo staff medico rossoblù.

Rottura del crociato per Radovanovic, emergenza a centrocampo per il Genoa

Il giocatore aveva subito una distorsione al ginocchio, dopo gli accertamenti il centrocampista balcanico ha scoperto di essersi lesionato il legamento crociato. Un bel problema ovviamente per Radovanovic e per il Genoa che perde un altro centrocampista. E ora Nicola è davvero nei guai perché domenica prossima nella partita contro la Lazio (che si giocherà alle ore 12.30) non disporrà nemmeno di Lerager, assente da tempo, dell'ex juventino Sturaro, ammonito sabato a Bologna e che ha subito un turno di squalifica, e anche del danese Lasse Schone, l'ex Ajax è fuori per un problema ai flessori. Nicola potrebbe essere costretto a modificare leggermente il suo modulo oppure potrebbe adattare un calciatore in mezzo al campo.

La stagione di Radovanovic con il Genoa

31 anni compiuti lo scorso agosto, Ivan Radovanovic da oltre dieci anni gioca in Italia (Atalanta, Pisa, Novara, Bologna e Chievo nel suo passato) e da un anno gioca con il Genoa. Calciatore che si vede poco, ma che è determinante. In questo campionato ha disputato diciannove partite, nelle ultime era stato titolare.