Genoa-Roma si gioca domenica 19 gennaio alle ore 18 allo stadio Olimpico. Questa è una delle dieci partite in programma della ventesima giornata di Serie A, la prima del girone di ritorno. I rossoblu vogliono riscattarsi dopo la sconfitta incassata in casa del Verona, domenica scorsa, mentre i giallorossi hanno bisogno di vincere per mandare un messaggio all'Atalanta, che sfiderà nel Monday Night la Spal, e soprattutto per cancellare la serie negativa. La squadra di Fonseca ha perso le ultime due partite di campionato, in casa con Torino e Juventus. La partita sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky. I pronostici sono leggermente a favore della Roma, che ha ventuno punto in più in classifica, anche se la partita di andata è terminata sul punteggio di 3-3.

Dove vedere Genoa-Roma in tv

Genoa-Roma sarà trasmessa in diretta tv e in esclusiva per gli abbonati Sky, che manderà in onda l'evento su Sky Sport Serie A (canale 202 del satellite), su Sky Sport Calcio (251) e su quelli del digitale terrestre (472 e 473). La partita inizierà alle ore 18 di domenica 19 gennaio con la partita dell'Olimpico, commentata da Riccardo Trevisani e Daniele Adani

Come vedere in diretta streaming la partita tra Genoa e Roma

La partita Genoa-Roma sarà visibile in streaming in due modi: il primo – riservato agli abbonati all'emittente satellitare – è scaricare la app Sky Go su differenti dispositivi portatili e non (pc, tablet, smartphone) e collegarsi alla piattaforma di Sky; il secondo è usufruire del servizio offerto – sempre da Sky – con Now Tv che permette la visione on-line del singolo evento previo pagamento del ticket. In questo caso Genoa-Roma, partita delle ore 18 della ventesima giornata di Serie A, che si potrà seguire anche sulle Smart Tv, oltre che sui dispositivi portatili e computer.