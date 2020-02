Francesco Acerbi durante il riscaldamento di Genoa-Lazio ha alzato bandiera bianca e non prenderà parte al match del Ferraris in corso. Il difensore biancoceleste era alle prese con un problema alla coscia sinistra e due giorni fa non si era allenato proprio per questo motivo: l'ex Sassuolo e Milan aveva effettuato la rifinitura di ieri ma pochi minuti dall'inizio della partita contro i rossoblù ha preferito non rischiare. Dopo un breve dialogo con lo staff medico laziale, Acerbi è rientrato negli spogliatoi e al suo posto Simone Inzaghi ha schierato Vavro. L'ex difensore del Sassuolo non si era mai fermato per infortunio da quando veste la maglia capitolina.

Il calciatore di Vizzolo Predabissi è uno dei punti fermi della bellissima Lazio che sta lottando per lo scudetto con Juventus e Inter e certamente la sua assenza si farà sentire ma bisognerà capire l'entità del problema: potrebbe anche essere stata presa la decisione di non rischiare in via precauzionale e per evitare ulteriori complicazioni. Nelle prossime ore si capirà meglio l'entità del problema di Acerbi.

Acerbi leader difensivo e carismatico

Francesco Acerbi da quando è arrivato alla Lazio è diventato un pezzo importante della squadra di Simone Inzaghi e la sua presenza è una costante sia per i suoi compagni che per i tifosi. Una vera e propria sicurezza.

