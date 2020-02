Lazio col brivido, Genoa con un cuore enorme. In una domenica molto particolare per l'Italia e la Serie A, la squadra di Simone Inzaghi ha vinto a Marassi per 3-2 sui rossoblù grazie alle reti di Marusic, Immobile e Cataldi: i biancocelesti hanno corso più di qualche rischio contro il Grifo, protagonista di una bella partita, ma sono riusciti a far svoltare la gara nei momenti decisivi. Capitolini in gol all'inizio dei due tempi e nel periodo di maggior pressione da parte dei ragazzi di Davide Nicola. A differenza di altre gare la Lazio ha avuto più problemi nella gestione dei momenti della partita ma, allo stesso tempo, ha mostrato tutta la sua forza e la sua potenza offensiva nei momenti clou. I rossoblù hanno cercato il pareggio fino alla fine e dopo essere tornati in corsa grazie alle reti di Cassata e Criscito non sono riusciti a dare concretezza agli ultimi sforzi.

Quella di Genova è una delle due partite che si giocheranno oggi per il campionato di Serie A a causa dei rinvii dovuti all'emergenza del Coronavirus che ha investito il nostro paese nelle scorse ore.

Marusic la sblocca subito, Genoa volenteroso

La gara si è sbloccata dopo pochi secondi: al 2′ Adam Marusic ha sfruttato al meglio una sponda di Caicedo e dopo aver resistito agli interventi dei difensori del Genoa e si presenta in area: battuto Perin. Quello dell'esterno biancoceleste è il gol più veloce per la Lazio in questo campionato e la squadra capitolina è quella che ha segnato più gol nei primi 15 minuti di gioco in questo campionato (sei).

Il Genoa non è rimasto a guardare e ha reagito: su una punizione dalla destra di Schone è stato Favilli a colpire il palo mentre sul finale di tempo i rossoblù hanno avuto una doppia clamorosa chance ma era tutto fermo per fuorigioco. Botta da fuori di Schone che finisce sui piedi di Favilli: primo tiro in area parato da Strakosha, sul tap in Sanabria manda clamorosamente largo.

Lazio col brivido: Grifo mai domo e battuto 3-2. Juve a -1

All'inizio della ripresa è arrivato il raddoppio laziale con Ciro Immobile, che ha realizzato 27° gol raccogliendo una palla persa da Caicedo all'ingresso dell'area, murato e con un rasoterra di destro rasoterra ha eguagliato il record di Antonio Valentin Angelillo dopo 25 giornate. Il Genoa non è mai uscito dalla partita nonostante il doppio svantaggio e al 57′ ha riaperto il macth: Francesco Cassata ha sfruttato al meglio l'appoggio di Ankersen dalla destra e con un tiro di prima intenzione dalla lunetta ha infilato la palla sotto l'incrocio della porta di Strakosha.

Nel momento di maggior pressione del Grifo è arrivato il terzo gol dei capitolini: Danilo Cataldi ha sfruttato al meglio un calcio di punizione da limite, assegnata per fallo su Luis Alberto, e ha battuto Perin sul palo coperto dalla barriera. Nel finale Maresca ha concesso un calcio di rigore al Genoa per un tocco di mano di Lazzari dopo un intervento di Pandev: Mimmo Criscito dagli undici metri non ha smentito la sua fame di tiratore scelto e ha spiazzato Strakosha. Gli assalti finali non sono bastati al Grifo per raggiungere il pareggio, al cospetto di grande squadra. Al triplice fischio entrambe le tifoserie applaudono i loro beniamini per lo spettacolo mostrato sul terreno di gioco: un bel momento in una domenica dove non sarà certo il calcio a tenere banco tra le discussioni degli italiani.

Il tabellino di Genoa-Lazio

RETI: 2′ Marusic, 51′ Immobile, 57′ Cassata, 71′ Cataldi, 90′ Criscito.

GENOA (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen (58′ Iago Falque), Behrami, Schöne, Cassata, Criscito; Favilli (58′ Pandev), Sanabria (74′ Destro). A disposizione: Ichazo, Marchetti, Zapata, Barreca, Goldaniga, Jagello, Rovella, Eriksson. Allenatore: Davide Nicola.

LAZIO (3-5-2): Strakosha, Patric, Vavro, Radu; Marusic, Milinkovic, Leiva (54′ Cataldi), Luis Alberto, Jony (62′ Lazzari); Caicedo (54′ Correa), Immobile. A disposizione: Proto, Guerrieri, Acerbi, Bastos, A. Anderson, Parolo, Minala, Lukaku, Adekanye. Allenatore: Simone Inzaghi.

ARBITRO: Fabio Maresca.