Genoa-Cagliari è stata una partita contraddistinta dagli infortuni. Ben 4 calciatori sono finiti ko nel corso del match, costretti a lasciare il campo. Le prime brutte notizie arrivano per la formazione del capoluogo ligure, e riguardano le condizioni di Paolo Ghiglione. Il duttile esterno rischia uno stop abbastanza lungo a causa di un infortunio di natura muscolare, ai flessori. Nicola potrebbe rinunciare a lui per più di un mese.

Genoa, infortunio Ghiglione: cosa si è fatto, e quanto dovrà stare fermo

Al minuto 39 di Genoa-Cagliari, match valido per l'ultima giornata di campionato, Paolo Ghiglione ha alzato bandiera bianca. L'esterno si è accasciato al suolo dopo aver accusato un infortunio di natura muscolare alla gamba. Consolato da compagni e avversari, il classe 1997 protagonista di una buona stagione, è stato costretto a lasciare il campo. Secondo quanto riportato da Il Secolo XIX, i primi esami hanno confermato i timori della vigilia: il problema ai flessori non è leggero e potrebbero essere necessari per lui almeno 40 giorni di stop. Una tegola per Davide Nicola che perde una delle sue pedine più duttili, che nella prima parte della stagione si è contraddistinto per la continuità di rendimento (un gol e 5 assist in 22 presenze).

Schone infortunato, le condizioni dell'ex Ajax ko in Genoa-Cagliari

Oltre a Ghiglione (che in Genoa-Cagliari è stato sostituito da quel Pandev rivelatosi poi match-winner), il Genoa dovrà fare i conti anche con lo stop di Schone. L'ex Ajax, già reduce da alcuni problemi fisici, ha accusato ancora dolore. Si teme una ricaduta, con le prossime ore che saranno decisive per valutare condizioni e tempi di recupero. Davide Nicola spera in un pronto recupero, anche se le possibilità di un suo utilizzo contro il Bologna sono al momento ridotte al lumicino.