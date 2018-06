E' arrivato in Serie A nello scorso gennaio, vero e proprio colpo di calciomercato del Benevento. Il futuro di Sandro Raniere Guimarães Cordeiro, noto semplicemente come Sandro, sarà ancora nel massimo campionato calcistico italiano con la maglia del Genoa. Il club rossoblu infatti ha completato le pratiche per l'ingaggio dell'esperto brasiliano ex Tottenham che arriva dai giallorossi che a loro volta lo hanno prelevato dai turchi dell'Antalyaspor

Sandro al Genoa, le ultime notizie sul colpo di calciomercato

A confermare le indiscrezioni dei giorni scorsi ci ha pensato Sky. Sandro ha sostenuto le visite mediche con il Genoa, senza intoppi con i problemi fisici del passato che sono ormai un lontano ricordo. Le operazioni per il suo acquisto dunque sono andate a gonfie vele e manca solamente l'annuncio ufficiale della società del presidente Preziosi che ha puntellato così il suo reparto mediano con un giocatore duttile, di personalità e capace di garantire quantità e qualità.

Sandro-Genoa, le cifre della trattativa di calciomercato

L'operazione di mercato che permetterà a Sandro di vestire la maglia del Genoa si è potuta concretizzare grazie al Benevento. Il club del presidente Vigorito infatti ha sfruttato l'opzione di riscatto del giocatore con l'Antalyaspor pagando 2.3 milioni di euro ai turchi. Una cifra che poi è stata corrisposta ai giallorossi dai liguri, con Preziosi che ha ringraziato la presidenza sannita per la collaborazione.

in foto: Foto Whoscored.com

Colpo Sandro per il Genoa, qualità e quantità per Ballardini

Nella sua prima stagione italiana, Sandro ha collezionato 18 presenze con un gol all'attivo. Un rinforzo di qualità per la squadra di Ballardini, con l'ex Tottenham classe 1989 che ha potuto così mettere minuti importanti nelle gambe pur non riuscendo ad invertire la rotta del Benevento retrocesso in B. Con lui il Genoa potrà contare su diverse soluzioni: l'esperto calciatore può giocare sia in mediana, sia davanti alla difesa e all'occorrenza anche nelle vesti di centrale difensivo.