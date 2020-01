Sull'asse Genoa-Fiorentina si sta aprendo un varco per il trasferimento dell'esterno difensivo Domenico Criscito dal Grifone ai Gigliati. Una trattativa che potrebbe sbloccarsi nelle prossime ore in tempo per poter effettuare tutto l'iter necessario per depositare le carte in Lega entro il termine ultimo del 31 gennaio quando si chiuderanno i battenti della sessione invernale del calciomercato. I viola infatti starebbero insistento per avere subito Domenico Criscito del Genoa, e c'è fiducia da tutte le parti sulla chiusura della trattativa.

Oggi sono previsti nuovi contatti per parlare della formula del trasferimento con il gradimento totale anche dalla parte tecnica della Fiorentina, con Iachini che vorrebbe maggior solidità nel reparto arretrato e che vederebbe di buon occhio l'inserimento dell'esperto difensore. Si attende la decisione del giocatore, ma c'è fiducia sulla fumata bianca finale anche perchè il Genoa non ha escluso la cessione.

La rabbia di Criscito esplode via social

Il nodo da sciogliere è proprio il rifiuto iniziale del giocatore a trasferirsi. Criscito è tornato al Genoa per chiudere con i colori del Grifone la propria carriera, riprendendo anche la fascia da capitano ma gli ultimi sviluppi nei rapporti con la dirigenza lasciano pensare che qualcosa si sia incrinato. A prendere male l'ipotesi di un suo trasferimento lontano dal Grifone è stato lo stesso Criscito che con una story pubblicata sul proprio profilo Instagram, ha manifestato il proprio disagio.

in foto: La ’story’ apparsa sull’account Instagram di Domenico Criscito

La ‘palla' passa alla Fiorentina

Il capitano rossoblù ha mostrato tutta la sua rabbia, postando diverse emoticon raffiguranti faccine che vomitano e cacche. A correlare il tutto una didascalia più che eloquente: "Che mondo di merda!". Trovatol'assenso del Genoa all'operazione, ora la Fiorentina dovrà cercare di convincere il calciatore a sposare la causa viola.