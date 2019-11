Il Genoa non ha perso tempo per correre ai ripari dopo il grave infortunio di Christian Kouamé. Il club rossoblu ha già individuato il centravanti destinato a raccogliere l'eredità del giovane talento africano, che ha rimediato nel corso di un match con la nazionale ivoriana, la rottura del legamento crociato. Affondo totale sullo svedese classe 1995 Muamer Tankovic che nella prossima settimana potrebbe sostenere le visite mediche con la società del capoluogo ligure.

Genoa, è Muamer Tankovic il sostituto di Christian Kouamé. Le ultime di mercato

Muamer Tankovic è il calciatore scelto dal Genoa per sostituire Christian Kouamé. Quest'ultimo sarà costretto quasi certamente a tornare in campo nella prossima stagione dopo la lesione al legamento crociato rimediata nella Coppa d'Africa Under 23. Il club rossoblu per il prosieguo del campionato si è già fiondato sul mercato, puntando sul classe 1995 svedese in forza all'Hammarby, squadra che milita nel massimo campionato di calcio svedese.

Qual è il prezzo di Tankovic, le cifre dell'operazione col Genoa

L'affare, secondo quanto riportato da Sky Sport, è destinato ad essere portato a termine nella sessione di calciomercato di gennaio. Per quanto riguarda le cifre, il Genoa potrebbe investire nelle casse dell'Hammarby circa 2 milioni di euro puntando sul fatto che il calciatore è in scadenza di contratto nella prossima sessione di trattative. Le visite mediche sono già in programma la prossima settimana.

Chi è Muamer Tankovic, doti e carriera

Muamer Tankovic è un giocatore svedese classe 1995 di origini bosniache. Calcisticamente è cresciuto in patria, prima di trasferirsi in Inghilterra al Fulham dove ha esordito in Premier League. Nel 2014/2015 il trasferimento in Olanda, dove ha giocato all'AZ Alkmaar, con 77 presenze complessive e 16 gol. Due stagioni fa il ritorno in patria, dove si è ben disimpegnato facendo registrare una media di un gol in due partite. Per lui tutta la trafila nelle nazionali giovanili, fino alla convocazione nella nazionale maggiore. Si tratta di un calciatore forte fisicamente che può ricoprire più ruoli: più a suo agio nelle vesti di esterno offensivo, può anche giocare anche come prima punta e trequartista.