Tempi davvero bui per il calcio ligure in Serie a con Sampdoria e Genoa da inizio stagione alle prese con la lotta salvezza, tra alti e bassi e due tifoserie che stanno vivendo da sempre sull'orlo di una crisi di nervi. Nemmeno il calciomercato invernale ha portato il sereno sotto la Lanterna e così on casa rossoblù si è persa la pazienza. In occasione della partita interna al Luigi Ferraris contro il Cagliari, lo stadio è ‘insorto' contro il proprio presidente, Enrico Preziosi, reo di aver gestito trasferimenti a proprio interesse senza avere come priorità il bene del club.

Una contestazione attesa ed organizzata dal tifo rossoblù allo stadio Ferraris di Genova contro il presidente del Genoa Enrico Preziosi è stata fatta in occasione del match delle 15 per la 23a giornata: centinaia di cartelli con la scritta ‘Vattene' sono stati esposti in tutti i settori all'inizio della partita con il Cagliari.

La contestazione annunciata

In Gradinata Nord, cuore del tifo genoano, i cartelli sono stati accompagnati da cori rivolti al presidente, carichi di insulti. L'aria in casa Genoa è da tempo pesantissima e l'evento rientra nelle iniziative di contestazione che erano state preannunciate in settimana dagli Ultrà della Gradinata Nord e dall'Associazione Club Genoani. In settimana infatti, era stata diffusa una nota contro la proprietà: "Domenica in occasione della partita Genoa-Cagliari effettueremo un'iniziativa che coinvolgerà l'intero stadio. Avremo bisogno della collaborazione di tutti" Questo, parte del messaggio di contestazione nei confronti del presidente Preziosi che è girato sui social. L'invito è quello di lasciare il Genoa e la firma è Gradinata Nord e Associazione dei club rossoblu. Nel volantino si legge anche: "Si rassegni presidente, alla fine vinceranno i genoani".