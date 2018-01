Il Milan ha vinto e, al netto delle polemiche, anche Rino Gattuso può sorridere e festeggiare. Adesso i rossoneri sono ad un passo dalla zona Coppe e hanno ridotto il gap dalle prime in modo sensibile. Il successo contro la Lazio ha ridato vigore all'ambiente e l'entusiasmo non manca nemmeno all'ex centrocampista subentrato a Montella in panchina. Tanto da permettersi un botta e risposta nella classica intervista post partita con la presentatrice Sky, Ilaria d'Amico fidanzata di Gigi Buffon fresco 40enne.

Vittoria e relax.

L'occasione ha fatto il Gattuso ladro, di battute. La vittoria sulla Lazio, unita al giorno del compleanno di un grane amico e avversario, Gigi Buffon sono stati un mix perfetto per scatenare l'ironia di Ringhio che ha così scaricato tutta la tensione dei 90 minuti e più. Durante ‘Sky Calcio Show', programma condotto da Ilaria D'Amico, fidanzata di Superman. Dopo la vittoria del Milan contro la Lazio, il tecnico rossonero, ha commentato il successo contro i biancocelesti, per poi lasciarsi andare ad un divertente siparietto.

Baci e regali.

Improvvisamente, Rino Gattuso è scattato in contropiede e ha preso alla sprovvista tutti i presenti in sala soprattutto la conduttrice alla quale ha chiesto delucidazioni su come abbia festeggiato il compagno Gigi Buffon che oggi compie 40 anni: "L'hai fatto il regalo a Buffon?". Dopo qualche attimo di esitazione, una imbarazzata D'Amico ha replicato: "Mi sto attrezzando". A quel punto Gattuso ha insistito: "Bacialo con la lingua al posto mio". E poi ancora: "Come, voi donne volete sempre i tanti regali,". Al che ancora la D'Amico tra l'imbarazzo personale e generale condito da più di una risata: "C'è tempo fino a mezzanotte".

La remuntada rossonera.

Unclima sereno e rilassato in casa rossonera: adesso sono tre le vittorie consecutive in campionato con cui il Milan è riuscito a colmare il gap che lo distanziava dalle prime della classe. Un passo in avanti incredibile. Nelle ultime 4 gare il Milan ha totalizzato 10 punti, riuscendo a ‘rubarne' di importanti a tutte: Lazio, Roma, Sampdoria e Inter.