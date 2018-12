Il Monday Night della 14a è Atalanta-Napoli. Tra le due tifoserie storicamente non ci sono buoni rapporti. Ancelotti nei giorni scorsi ha detto che lui e i suoi giocatori chiederanno la sospensione se sentiranno cori di stampo razzista, la curva dell’Atalanta, con un comunicato, ha fatto sapere che il ‘Noi non siamo napoletani’ per loro non è un coro razzista, ma uno sfottò puro e quindi anche durante la partita di lunedì verrà cantato allo stadio. Di questa situazione ha parlato anche il tecnico Gasperini che è stato tranchant: “Queste sono tutte speculazioni di cattivo gusto, a Bergamo il clima è splendido”.

Gasperini e le polemiche sui cori

Alla vigilia Gasperini, che in carriera spesso ha messo in difficoltà il Napoli, è intervenuto sul tema dei cori discriminatori e sulla possibile sospensione della partita tra la sua Atalanta, reduce da una cocente sconfitta con l’Empoli, e il Napoli:

Si cercano polemiche sul nulla, è una cosa che non capisco. Il clima e l’ambiente di Bergamo da qualche anno sono fantastici per giocare a calcio. Il resto sono tentativi di sviare dal tema della partita, che mi auguro sia bella.

Bravo Ancelotti

Poi l’allenatore dei nerazzurri ha parlato di calcio giocato. Dopo aver fatto i complimenti a Carlo Ancelotti: “Il Napoli sta facendo cose pregevoli, è una squadra bella da vedere. Ancelotti è stato bravissimo e sta ottenendo continuità di prestazioni nonostante abbia cambiato modo di giocare”, ha detto che sarà dura contro il Napoli e sa che i suoi non saranno né quelli visti con l’Inter (vinsero 4-1) né quelli di Empoli (vincevano 2-0 e persero 3-2):