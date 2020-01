Gaetano Castrovilli sta bene, per fortuna anche la seconda TAC ha dato esito positivo. Il calciatore della Fiorentina, che era stato ricoverato all'Ospedale Careggi dopo il malore avvertito in campo, non ha riportato conseguenze preoccupanti in seguito al trauma commotivo riportato nel corso del match di campionato. Dovrà restare ancora una notte sotto osservazione ma è solo a scopo precauzionale poi nella giornata di lunedì potrà essere dimesso e fare ritorno a casa. Quando potrà tornare ad allenarsi? Sarà in campo nelle prossime partite? Il successivo report medico – compreso il comunicato della società gigliata – chiarirà anche questi ulteriori aspetti.

Nessun rischio, in dubbio per Inter e Juventus

Considerato lo "stato di disorientamento" che aveva manifestato il giocatore ("non ce la faccio, mi gira la testa, non ricordo niente", aveva detto prima di abbandonare il Franchi), non c'è alcuna intenzione di correre rischi inutili. Da cosa era stato provocato? Non solo dal colpo ricevuto durante la partita con il Genoa, ma lo stato di confusione può esser stato provocato da altri colpi subiti in precedenza. Anche per questa ragione è in dubbio per le prossime partite contro l’Inter (mercoledì sera in Coppa Italia) e Juventus (domenica in campionato). Per adesso dovrà restare ancora un po' a riposo.

Il messaggio su Instagram di Castrovilli

Castrovilli ha voluti ringraziare tutti – tifosi e compagni di squadra – che hanno avuto un pensiero gentile per lui in queste ore. Il centrocampista della Fiorentina ha pubblicato su Instagram un messaggio incoraggiante. "Grazie per i tanti messaggi che mi state inviando in queste ore. È stato solo un grande spavento, presto tornerò in campo. Grazie allo staff sanitario per il supporto”.