E' arrivato il momento di dire sto per Gabor Kiraly. L'esperto portiere famoso oltre che per le sue doti tecniche anche per il suo look ha deciso di ritirarsi. Il classe 1976 appende dunque al chiodo non solo i guantoni, ma anche i pantaloni della tuta che ha indossato in occasione di tutte le partite disputate nella sua lunga carriera. Mai un pantaloncino corto per il gigante magiaro che è stato anche ribattezzato il "portiere con il pigiama".

Gabor Kiraly si ritira dopo 37 anni di carriera nel calcio

Gabor Kiraly si ritira dal calcio giocato. L’annuncio dell’esperto estremo difensore ungherese è arrivato attraverso brevi dichiarazioni sul suo sito ufficiale: “Grazie mille alla mia famiglia e ai miei amici per il loro infinito sostegno. E’ stato bello ma ora smetto”. Si chiude così una lunghissima avventura sui campi di calcio iniziata in patria nelle giovanili dell’Haladas nel 1982 e conclusa 37 anni dopo nello stesso club. In mezzo le esperienze in Inghilterra e Germania con le maglie di Hertha Berlino, Crystal Palace, West Ham, Aston Villa, Burnley, Bayer, Monaco 1860 e Fulham. Più di 870 partite giocate per l’estremo difensore classe 1976 che ha difeso i pali della nazionale magiara dal 1998 al 2016 diventando anche il giocatore più anziano ad aver mai debuttato e giocato in un europeo

Gabor Kiraly il portiere con il pigiama che giocava con i pantaloni della tuta

Il nome di Gabor Kiraly passerà alla storia anche per il suo look, una vera rarità sui campi di calcio. Il portiere infatti non ha mai rinunciato sul terreno di gioco ai pantaloni della tuta, preferiti ai classici pantaloncini. Tante le teorie su questa curiosa scelta, che potrebbe essere legata anche ad un fattore scaramantico. Nel 1996 Kiraly in occasione di una partita si ritrova senza i suoi pantaloni lunghi e neri lasciati in lavanderia, ed è costretto a recarsi in un negozio dove ne acquista un paio più pesante (non c'era molta disponibilità). Un pantalone largo e grigio che il portiere indossa, con la parte bassa che finisce all'interno dei calzettoni. Con quel curioso look arrivano 8 successi consecutivi e Kiraly decide di non rinunciare mai a quella insolita divisa. "Il portiere con il pigiama" ha fatto anche proseliti, con i club in cui ha militato che hanno provveduto ad inserire nei loro store ufficiali proprio il modello di pantaloni indossato da Kiraly. E' successo sia in patria che in Germania nel corso dell'esperienza al Monaco 1860.