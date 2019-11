Gabigol è senza dubbio l'uomo-copertina del campionato di calcio brasiliano. Anche in occasione del match contro il Gremio, il bomber del Flamengo (di proprietà dell'Inter) ha conquistato la scena: prima ha segnato il gol vittoria, che gli ha permesso di superare il record di reti di Zico, poi è stato espulso per proteste con tanto di provocazione ai tifosi avversari e infine ha fatto "impazzire" di gioia un piccolo fan regalandogli la maglietta nel post-partita.

Gabigol segna ancora contro il Gremio e supera il record di Zico

Dopo l'aggressione da parte di un dirigente del Vasco da Gama, Gabigol ha conquistato la scena nel match tra il suo Flamengo e il Gremio. Il calciatore di proprietà dell'Inter ha deciso la partita grazie ad un gol segnato su calcio di rigore. Si tratta della 22a marcatura stagione in campionato per l'attaccante che ha così superato il record di reti in una singola stagione del torneo di una leggenda rossonera come Zico, fermatosi a 21. Un rendimento che non può che far sorridere l'Inter che spera di incassare un tesoretto importante dalla sua cessione.

Gabigol espulso contro il Gremio, sfotte i tifosi ospiti

Non solo il gol per il bomber, che si è reso anche protagonista di un episodio tutt'altro che positivo. Gabigol infatti al minuto 74 è stato espulso a seguito delle proteste nei confronti dell'arbitro Raphael Claus. Beccato dai tifosi di casa al momento dell'uscita dal campo, il centravanti ha risposto con un gesto provocatorio: ha mimato con le dita i cinque gol segnati dal Flamengo proprio al Gremio nel match di Copa Libertadores. Una situazione "celebrata" poi sui social con un'immagine accompagnata dalla didascalia "Contro tutto e tutti".

Il bel gesto di Gabigol che regala la maglia ad un giovane tifoso

Al momento del ritorno del tunnel poi Gabigol ha fatto una bella sorpresa ad un piccolo tifoso. Il bomber si è tolto la maglietta e ha salutato, tutti i bambini presenti con la maglia del Gremio che hanno accompagnato le squadre al momento dell'ingresso in campo. Ad uno di questi, il giocatore di proprietà dell'Inter ha donato la sua casacca: gioia incontenibile per il ragazzino, incredulo per il dono ricevuto.