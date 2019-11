Un match ricco di emozioni, con un "terzo tempo" da dimenticare. Flamengo-Vasco da Gama, chiusasi con il risultato di 4-4, ha avuto infatti un epilogo tutt'altro che positivo. A farne le spese Gabigol, l'attaccante rossonero di proprietà dell'Inter, che è stato aggredito da un dirigente avversario. Il bomber che di recente ha eguagliato il record di gol di una leggenda come Zico, ha ricevuto una vera e propria ginocchiata, che non è sfuggita alle telecamere per un video che inchioda Andre Souza.

Gabigol aggredito da un dirigente avversario in Flamengo-Vasco da Gama

Flamengo-Vasco da Gama è stata una partita infinita. Il risultato di 4-4 è la fotografia di un match a dir poco divertente che gli ospiti hanno riacciuffato in pieno recupero. Dopo il fischio finale si è scatenato un vero e proprio parapiglia, con i giocatori che sono entrati in rotta di collisione. A farne le spese è stato Gabigol: il centravanti del Flamengo, è stato avvicinato dal dirigente avversario Andre Souza che lo ha colpito con una ginocchiata. Le immagini sono state immortalate in un video che inevitabilmente è finito per fare il giro del web. Questa la reazione di Gabigol, a dir poco stupito per quanto accaduto: "Stavo parlando con Fellipe Bastos della partita, quando questo signore è venuto e mi ha dato un colpo. Mi ha aggredito, si vede chiaramente nelle immagini. Non ho avuto reazioni. Quest’aggressività non riesco davvero a capirla". Souza rischia ora una lunga squalifica, con il gesto nei confronti di Gabigol che non resterà certamente impunito.

Quale futuro per Gabigol

È un momento d'oro per Gabigol che in patria ha ritrovato lo smalto dei tempi migliori, segnando gol a raffica. 21 addirittura le reti segnate in campionato: un bottino che gli ha permesso di eguagliare una leggenda del Flamengo come Zico. Un rendimento superlativo che inevitabilmente fa sorridere anche l'Inter, proprietaria del suo cartellino. Il calciatore sarà ceduto a titolo definitivo infatti solo per una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro. il Flamengo resta in pole position, ma attenzione anche allo Schalke