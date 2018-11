Tutto calcolato, elaborato nei minimi particolari, soprattutto economici. Neymar e il Paris Saint Germain avrebbero un piano prestabilito per risolvere il contratto qualora non arrivassero i risultati sportivi prestabiliti e tutto si potrebbe svolgere senza problemi già nell'estate 2019.

A svelare il retroscena che aprirebbe nuovi fronti di mercato e differenti panorami dall'attuale è la stessa stampa catalana che ha spiegato l'accordo che esisterebbe tra club parigino e fenomeno brasiliano: un addio che consentirebbe al PSG di recuperare almeno 200 dei 222 milioni pagati due estati fa al Barcellona. Questa è infatti la cifra minima di partenza da cui far partire l'asta.

E' una notizia che non è stata ancora confermata – né smentita – dai diretti interessati, ma ha fondamento per i particolari con cui i media catalani hanno affrontato l'argomento. Difficile credere che sia semplicemente frutto della fantasia giornalistica di qualche reporter in cerca di scoop. E se fosse reale, la prospettiva sarebbe di assoluta rilevanza.

Chi può comprare Neymar

A quelle cifre, sono pochissimi i club che si potrebbero permettere il campione brasiliano. In Premier non hanno mai fatto mistero di spendere senza pensarci due volte davanti ad un campione disponibile: Liverpool, Manchester City, United e Chelsea sono sempre in prima fila.

Il ritorno a Barcellona

Certamente il Barcellona, che potrebbe mettere mano al portafogli riaccogliendo Neymar in una squadra tecnicamente ancor più completa di quella che il brasiliano aveva lasciato. Gli acquisti di Dembélé e di Coutinho, ad esempio, rappresenterebbero un valore aggiunto – oltre al fatto che sul mercato hanno un ‘peso' economico specifico in caso di cessione.

Il Real si defila

Chi si toglierebbe dall'eventuale asta, invece sarebbe il Real Madrid di Perez che ha sempre volteggiato sopra Neymar in attesa della picchiata decisiva. Davanti ad un'asta sui parametri stimati, dai 200 milioni in su, la Casa Blanca volterebbe lo sguardo altrove. Anche perché se il derby fosse con il Barça, probabilmente lo stesso Neymar preferirebbe i catalani, lasciando il Real con il danno e la beffa.